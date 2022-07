Govern assegura que farà "tot el possible" per no apujar el preu de l'electricitat

Andorra la Vella"Farem tot el possible per no haver d'encarir com a mínim aquest any el preu electricitat". Aquest és el propòsit expressat pel cap de Govern, Xavier Espot, de cara a l'hivern i les restriccions que hi pot haver a escala mundial arran de la guerra d'Ucraïna, però també ha alertat que "no es pot encarar" un hivern com el passat i que els ciutadans han de ser conscients que hauran d'aplicar mesures d'estalvi, que en un principi l'executiu es planteja de forma voluntària. La ciutadania "s'ha de conscienciar que no es pot continuar consumint electricitat ni matèries primeres com fins ara", ha remarcat Espot, que ha afegit que si la voluntarietat no funcionés llavors es plantejarien fer "un pas més enllà".

De totes maneres, creu que els ciutadans faran "prova de civisme" i no caldrà aplicar "mesures coercitives" com s'estan plantejant en altres països com ara França. Quant a l'encariment de l'electricitat, ha destacat que el fet de tenir un operador públic té "avantatges" però que són "relatius", ja que no es pot permetre tenir pèrdues de manera "indefinida", per aquest motiu, ha manifestat que caldrà veure l'evolució del preu de l'electricitat i en funció d'això revisar tarifes de cara a l'any que ve, ja que les pèrdues per a FEDA es poden mantenir durant un temps, però allargar-lo podria comprometre la seva "viabilitat".

Espot ha destacat que les restriccions que es plantegen a Europa de manera directa no afectaran Andorra, però que és evident que de forma "indirecta" sí que ho faran, perquè si n'hi ha Andorra en patirà, ja que depèn molt de la importació d'energia i més en un any de sequera com l'actual en què la producció hidroelèctrica és baixa.