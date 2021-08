El Govern recull les peticions del sector turístic sobre la manca de personal

Andorra la VellaDimecres el ministre portaveu anunciava que el Govern havia decidit crear una taula de treball per abordar la manca de personal que està patint el sector turístic aquest estiu. La primera de les trobades no s'ha fet esperar i ha tingut lloc aquest mateix dijous, amb la participació de representants del sector i amb la coordinació del director del departament de Turisme, Sergi Nadal. Durant la trobada, tal com ha explicat Nadal, s'ha fet "una anàlisi de la situació actual" i cada representant ha presentat la seva situació. S'han posat sobre la taula millores o propostes de treball que ara l'executiu ha d'analitzar. Ambdues parts s'han emplaçat a una altra trobada a principis del mes de setembre, un cop el Govern hagi analitzat les demandes del sector i amb la voluntat, ha incidit el director de Turisme, que es pugui afrontar la temporada d'hivern i d'estiu de l'any que ve amb garanties. Entre les demandes del sector hi ha que es pugui flexibilitzar la contractació de personal.

"Majoritàriament ens han demanat modificacions normatives" per poder flexibilitzar la contractació de personal, ha destacat Nadal, que ha recordat que aquesta seria una mesura que requeriria un cert temps per a la seva resolució. "Analitzarem la situació i veurem com podem avançar per ser més àgils", ha afegit.

Durant la reunió s'ha constatat les dificultats per fer venir personal i també qüestions que podrien facilitar la contractació, com per exemple la millora del transport públic. En aquest sentit, Nadal ha recordat que el mes de setembre ja entra en vigor la rebaixa dels abonaments i que pot ser "una ajuda indirecta" per facilitar aquesta contractació. El director de Turisme també ha manifestat que si el sector fa una demanda "precisa" sobre les millores d'horaris o freqüències també s'analitzarà.

El responsable del departament de Turisme ha incidit en el fet que la quota per contractar personal està oberta tot i que ha reconegut les "dificultats" que hi pot haver per trobar personal que vulgui venir a treballar a Andorra. La pandèmia, ha admès, no està facilitant les coses i ha recordat que altres destinacions turístiques importants, com Espanya, i en menor mesura, França, també estan tenint aquest any molts problemes per trobar persones per al sector turístic.

A la reunió també s'ha posat sobre la taula la "necessitat" de treballar amb el Servei d'Ocupació "per millorar l'aproximació entre la demanda i l'oferta", en definitiva, que el servei que pugui donar aquest departament sigui millor. A més llarg termini, també s'ha posat sobre la taula la necessitat d'incidir en la formació per capacitar persones per al sector i també de "valorar" els llocs de treball, ja que actualment "no estan prou valorats".

Malgrat les dificultats, Nadal ha destacat "l'esforç que han fet els empresaris" per obrir els seus establiments. D'aquesta manera, ha remarcat que actualment hi ha 129 hotels oberts, el 75% del total. Aquesta xifra és la mateixa que hi havia als mesos de juliol i agost del 2019.

En la trobada, a banda de Nadal, hi han participat els secretaris d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, i de Justícia i Interior, Joan León, així com diversos tècnics dels ministeris de Presidència, Economia i Empresa i Turisme. A més, també hi han assistit representants de la CEA i la Cambra de Comerç i de diferents associacions del sector del país.