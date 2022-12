Grandvalira preveu oferir més de 130 km esquiables per Nadal

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts ja s’han engalanat i estan preparades per rebre el Nadal a pistes amb un ampli ventall de propostes nadalenques i d’aventura per a tota la família. Pal Arinsal i Ordino Arcalís comptaran amb el 100% de les pistes obertes a l’inici del període nadalenc, i Grandvalira preveu superar els 130 km esquiables, que s’ampliaran amb l’obertura de l’accés esquiable des del sector Peretol a partir del dilluns 26 de desembre. Per tant, totes les estacions d’Andorra oferiran un Nadal amb bones condicions i pràcticament a ple rendiment amb les activitats i experiències gastronòmiques i musicals.