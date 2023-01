Les immobiliàries consideren necessari demanar els punts de la CASS als lloguers

Andorra la VellaLa petició dels punts de la CASS a aquelles persones que estan interessades a llogar un habitatge a través d'una immobiliària s'ha convertit en un mitjà habitual per descartar o elegir arrendataris. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris (AGIA), Gerard Casellas, ha destacat que aquest document és "molt útil" sempre que se'n fa ci un bon ús.

Casellas nega que hi hagi constància respecte a que hi hagi immobiliaris que estiguin extralimitant-se en la petició de documentació als aspirants a arrendar un habitatge. Deixa clar que el fet que no hi hagi constància no vol dir que no s'hagi produït algun cas. Respecte a l'afirmació de l'Agència de Protecció de Dades sobre que s'estaria accedint a informació delicada com les baixes que ha pogut tenir un treballador i que es troba en els fulls de la CASS, els immobiliaris creuen que és molt difícil de separar de la informació que surt en la documentació de cada empleat.

Casellas, segons recull Andorra Televisió, es mostra d'acord en què s'han d'unificar els criteris del que es pot i no es pot demanar a un aspirant a llogater. I també a través de quin sistema. Coincideix amb Protecció de Dades que no pot ser que es facilitin aquest tipus de dades via Whatsapp. El president dels immobiliaris recorda que la documentació de la CASS "ens dona la continuïtat i quina és la seva renda disponible i això són dos valors molt importants per poder escollir candidat i més en un mercat tant tensionat a on tenim molts candidats".