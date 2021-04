Jornada Inntec sobre el comerç 'phygital'

Andorra la VellaLa Jornada Inntec arribarà aquest any a la cinquena edició i se celebrarà el dimarts 22 de juny en format híbrid, presencial i telemàtic. Es tracta d'un esdeveniment gratuït on només cal registrar-se per la web: inntec.ad. La temàtica escollida és el comerç 'phygital'. Inntec, la Jornada de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra, segueix amb l’objectiu de divulgar tendències i inspirar la societat andorrana en la transformació i modernització dels seus sectors productius.

La cinquena edició es farà en una sola jornada, amb cinc ponents presencials i dues taules rodones, que giraran al voltant del comerç 'phygital'. La crisi sanitària ha accelerat la transformació dels negocis de comerç minorista. Es parlarà dels models de negoci 'Brick&Click', que combinen els avantatges del comerç tradicional i del digital a la recerca de més eficiència, més mercat o més conversió. S’estudiarà com les estratègies de 'webtostore', de 'webrooming' o el 'click&collect' poden ser una oportunitat per a les petites empreses. Així mateix, davant la necessitat de ser cada dia més rellevant, s’analitzarà l’ús de les dades de la petita empresa i com incorporar-les en les preses de decisió. Sota el lema 'els camins de l’omnipresència', es reflexionarà sobre com l’omnicanalitat i l’ús de les dades ajuden a estar presents allà on es pot incrementar les vendes.

La celebració de la cinquena jornada és possible enguany gràcies als patrocinis de Crèdit Andorrà, FEDA i Actua, les col·laboracions d’Andorra Telecom, Ensisa, NAOS i el comú d’Andorra la Vella, destaquen els impulsors. Les inscripcions s’obriran a partir del 3 de maig a la web.

La decisió de dur a terme aquesta jornada ha estat presa aquest dimecres en el marc de l’assemblea general de socis d’Actinn, que ha servit també per presentar el seguiment de les activitats de l’associació, així com els socis que s’han incorporat en l’últim trimestre, entre els quals destaca RC associats, SiséGrau, Chakray o Ibermàtica.