L'AGIA accepta que no hi ha pisos per allotjar els temporers

Andorra la VellaLes immobiliàries no disposen de pisos de lloguer per cobrir la demanda d'habitatge per part dels temporers. Ho ha manifestat aquest dilluns en declaracions a premsa el president del col·legi de gestors i agents immobiliaris (Agia), Gerard Casellas, qui ha afirmat que des del passat mes de setembre "molts" treballadors temporals s'estan posant en contacte, per via telefònica, amb les oficines per demanar informació sobre l'arrendament d'immobles al país.

Malauradament, tal com ha asseverat Casellas, "no tenim oferta per oferir", per la qual cosa "no podem donar satisfacció a la demanda per manca de producte". Davant d'aquesta situació, ha exposat que la gent "s'espavila llogant un pis i posant més gent a cada habitació", tot assegurant que no arriben a esdevenir un "pis pastera", ja que "respecten el que figura a la cèdula d'habitabilitat de l'immoble". Una pràctica que des de l'Agia es veu amb bons ulls sempre que no s'incompleixi el que emana del certificat i sigui "per anar a viure i descansar". "No hi ha res millor com la necessitat per espavilar-se", ha dit.

Qüestionat sobre com es controla si s'està produint un abús en un habitatge de lloguer, el president ha assenyalat que "és responsabilitat de cada persona" i que l'Agia només pot intervenir en el cas que algun col·legiat faci una mala praxi. Tanmateix, ha afirmat que avui dia no tenen constància de cap comportament inadequat.

Quant a la proposta del Col·legi d'Arquitectes per donar solució a la problemàtica de l'habitatge al país reduint la superfície edificable, Casellas ha posat en relleu que aquesta mesura tan sols "encariria més els preus". "A Andorra tenim una manca d'oferta de producte amb una demanda creixent, si a més disminuïm les dimensions, l'únic que farem és augmentar el preu del producte", ha destacat. Finalment, ha comentat que el cost de construcció dels immobles actualment "és molt elevat" i "pràcticament resulta impossible construir barat", motiu pel qual, ha defensat, en certa manera, es dona l'encariment dels preus.