L'arc parlamentari sencer aprova la pujada de les taxes del tabac

Andorra la VellaUnanimitat dels diferents grups parlamentaris perquè les taxes del tabac s'apugin un 6%. I és que el projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que havia estat tramita per la via d'extrema urgència i necessitat, ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups del Consell General. Les diferents forces polítiques han coincidit que cal aplicar aquest augment per poder mantenir un equilibri de preus amb els estats veïns i també per a la lluita contra el tràfic il·lícit.

El ministre de Finances, Eric Jover, ha exposat que "històricament" les taxes s'han anat adaptant al context internacional per mantenir el "just equilibri entre competitivitat i evitar que hi hagi un diferencial massa important". Ha afegit que si bé Espanya ha mantingut un preu més o menys estable des del 2017 a França hi ha hagut des d'aquest mateix any una política encarada a augmentar el preu del tabac. En aquest sentit, es vol evitar que un diferencial "exagerat" pugui incrementar el tràfic il·lícit. El titular de Finances ha recordat que la cooperació amb França és estreta en la lluita contra el contraban, però que calia també augmentar la pressió fiscal, i ha recordat que França ha aplaudit aquesta mesura. L'increment "moderat" del 6% suposarà, per exemple, que el quilogram de tabac ros passi de 80,9 euros a 85,8.

Des dels grups de l'oposició s'ha donat suport a la mesura. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que estan d'acord amb la mesura, i ha incidit en la importància recaptatòria que aquesta activitat té per al país recordant que amb l'augment es passa de recaptar 72 a 76 milions, la qual cosa representa un 15% del total dels ingressos per a les arques de l'Estat. Ha defensat que calia aquest increment de les taxes perquè hi hagi un "cert equilibri" entre la recaptació i la lluita contra el contraban. "És un gest positiu", ha conclòs López.

Terceravia+Unió Laurediana+Independents també ha donat suport a aquesta modificació i el ministre de Finances ha destacat que és "un bon missatge" que en aquesta temàtica es vagi "tots a una".