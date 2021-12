Més permisos a extracomunitaris que l'any passat

Andorra la VellaEl servei d'Immigració ha atorgat un total de 701 permisos de treball temporal més per a la temporada d'hivern a extracomunitaris que durant el mateix període de l'any anterior. Així es desprèn de la nota que ha publicat aquest dijous el departament d'Estadística, en la qual figura que fins al 24 de novembre el consum global de les quotes de temporada ha estat del 28,1%, amb un total de 1.182 autoritzacions acordades.

Des del departament exposen que la dinàmica de les contractacions a finals de novembre, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, el consum de quotes d'extracomunitaris ha incrementat un 730,2% i les de comunitaris han crescut un 337,5%, que suposen 297 permisos més.

Cal recordar que la quota inicial acordada per decret és de 4.200 permisos globals, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.941 per als extracomunitaris. I la contractació de personal per a les quotes de temporada 2021-2022 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data en un 542,4%, que suposen 998 treballadors més. A més, puntualitzen que la temporada passada es va veure afectada per les condicions atípiques a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

En relació amb els sectors econòmics als quals s'han destinat, Estadística assenyala que dels 1.182 permisos concedits, un 55,1% de les autoritzacions corresponen a empreses relacionades amb el lloguer de material, un 31,1% a l'hoteleria, un 17,4% a pistes, un 14,3% a agències, un 13,3% neteja i un 11,2% al comerç al detall.