El millor any de Naturland: més de 4,8 milions d'euros

Sant Julià de LòriaNaturland preveu tancar els comptes del 2022 amb una facturació de més 4,8 milions d'euros i l'arribada de 106.000 clients al parc durant els 12 mesos de l'any. Així ho han informat a través d'un comunicat en el qual detallen que les xifres d'ingressos són un 35% superiors a les registrades l'exercici passat i un 30% més de les assolides el 2019 (3,7 milions d'euros), per la qual cosa asseveren que enguany ha estat el millor any de la història de la instal·lació. Quant al nombre de visitants, suposa un creixement del 22% respecte al 2021. El director de Naturland, Xabier Ajona, ha celebrat els bons resultats de la societat i ha refermat que "continuem centrats en la desestacionalització i l'aposta per noves unitats de negoci per anar creixent. Una estratègia que ja està donant fruits."

En relació amb l'afluència d'esquiadors de fons durant la temporada 2021-2022, informen que la xifra d'esportistes va passar dels 2.345 la temporada passada als 4.730 enguany. "El fet de ser de les poques estacions nòrdiques de l'entorn que està oberta i que pot oferir servei gràcies als esforços de condicionament realitzats per l'equip de l'estació ens ha beneficiat, així com les bones temperatures, que han permès als visitants gaudir de les activitats de la cota 1600."