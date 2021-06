El Niu aposta per la robòtica social

Andorra la VellaEl Niu d'Andorra Telecom ha presentat aquest dijous la nova 'startup' de l'acceleradora: Futura Vive, que fa cinc anys que es dedica a la robòtica social i a la intel·ligència artificial, i que ara s'estableix també a Andorra. L'objectiu del seu robot social, que compta amb diversos sistemes de processament central i algoritmes d’intel·ligència artificial que l’ajuden a entendre els clients de qualsevol tipus de negoci, és donar servei com a punt d’atenció i informació a botigues, restaurants, hotels o centres de salut.

Roberto Menéndez, CEO de Futura Vive, ha explicat que, per exemple, pot ser d'utilitat en una recepció d'un hotel que en el moment de l'entrada o la sortida de clients es produeix una cua important, sobretot en moments de temporada alta, una circumstància en la qual un robot d'aquestes característiques pot ajudar els treballadors de la recepció a fer més àgil la feina. També en un restaurant, de suport als cambrers fent viatges de la cuina a les taules dels clients, o en l'àmbit de salut, en el tractament de malalties com la demència o l'Alzheimer. A més, "aquest tipus de robots poden llegir l'estat emocional de les persones, així que fins i tot pot ser una opció que transmet més empatia al client que una persona", ha assegurat. Es comuniquen a través de reconeixement facial, o bé amb polseres o targetes, i poden fer-ho amb el llenguatge natural o a través d'una tablet.

Menéndez valora l'aportació de la robòtica en l'evolució del treball

Els responsables del Niu i de Futura Vive han defensat aquesta opció empresarial posant com a exemple Corea del Sud, el país del món amb més robots i amb només un 2% d'atur, han assegurat. Segons Miquel Gouarré, responsable del Niu, "la societat i l'economia evoluciona, i aquesta aposta per la tecnologia ens ajudarà a crear llocs de treball diferents. Per exemple, els robots et permeten tenir obert les 24 hores del dia i, a més, necessiten ajuda humana, són complementaris a l'ésser humà". Menéndez, per la seva banda, també ho veu així: "Crec en un futur en què la gent estigui més formada, hi haurà menys diferències entre les persones, de manera que no hi hagi aquesta diferència entre treballs creatius i penosos, sinó que la majoria siguin creatius, i la robòtica i la intel·ligència artificial contribuiran a generar aquest canvi", ha augurat el CEO de Futura Vive.

A través del Niu, Futura Vive podrà optar a la xarxa d’inversors Business Angels i Venture capital, així com participar en alguns esdeveniments de captació de finançament. Així, aquesta 'start-up' es presentarà al fòrum Business Market Andorra del proper 18 de juny, i també al mes de juliol en un altre esdeveniment semblant. "La pretensió és accelerar el projecte, donar-li una dimensió més gran, intentar que s'acabi instal·lant a Andorra i que Andorra Telecom entri a formar-ne part, cosa que a l'empresa també l'hi interessa, ja que necessita finançament i, a més, hi ha moltes sinergies que s'han creat entre nosaltres i el seu projecte", ha afirmat Gouarré.