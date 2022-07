La nova línia elèctrica entre Espanya i Andorra costaria 30 milions d'euros

La futura nova línia d'alta tensió entre Espanya i Andorra suposarà una inversió de 30 milions d'euros. Ho ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions posteriors a la trobada que ha mantingut aquest divendres a Madrid amb el president d'Espanya, Pedro Sánchez, en les quals ha indicat que davant l'elevat import de la instal·lació, "necessitem que FEDA i RED Eléctrica puguin arribar a un acord per compartir els costos".

En aquest sentit, Espot ha assenyalat que, tenint en compte l'increment de la demanda elèctrica al Principat amb el procés de descarbonització, si actualment hi hagués un augment substancial de la demanda per part dels ciutadans i les empreses "no podria ser abastida per la línia que tenim avui dia", motiu pel qual, amb l'objectiu de fer una previsió a mitjà termini, durant la reunió han encomanat donar instruccions a les companyies elèctriques d'ambdós països per analitzar com tirar endavant el projecte.