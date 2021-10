Oficial: vols de cap de setmana La Seu - Madrid des de 59 euros

Andorra la VellaDesprés de més de deu anys amb anuncis de vols regulars que operin des de l'aeroport Andorra – La Seu, sembla que finalment la instal·lació començarà a operar comercialment des d'aquest mateix desembre, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre d'Economia, Jordi Gallardo. El dirigent ha confirmat que serà la companyia valenciana Air Nostrum l'encarregada de les operacions, que s'iniciaran a mitjan de desembre amb la ruta Madrid – La Seu. Els vols sortiran divendres de l'aeroport urgellenc a les 16.50h i tornaran diumenge de la capital espanyola, a les 14.30h. Gallardo també ha explicat que el preu de llançament mínim del bitllet serà a partir de 59 euros. Un preu “molt més competitiu d'allò que prevèiem inicialment perquè durant el primer any les companyies es beneficien d'una sèrie d'exempcions, cosa que repercuteix positivament en els usuaris, sobretot aquells que comprin els bitllets amb força previsió”.

La companyia aèria Air Nostrum operarà de manera definitiva la ruta entre Andorra i Madrid a partir del 17 de desembre. Ho ha informat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui ha manifestat que l'aerolínia ha superat l'anàlisi dels aspectes tècnics de l'operativa per part del departament de Transports, l'Autoritat Aeronàutica Andorrana i l'informe d'Intervenció. Gallardo ha indicat que el preu de sortida base del vol se situaria en els 59 euros, per la qual cosa un trajecte d'anada i tornada es trobaria als volts dels 120 euros.

Els horaris de sortida dels vols seran des de Madrid a les 14.30 hores i des del Principat a les 16.50 hores. A més, el ministre ha asseverat que malgrat que els dies marcats són divendres i diumenge, en aquelles dades marcades per grans festivitats, com és el cas de dijous 23 de desembre, “l’aerolínia passarà la ruta de divendres a dijous”. “L’operador ofereix uns preus molt competitius, sempre aprofitant el moment que surtin a la venda i les subvencions associades al primer any d’operativa de la ruta aèria”, ha manifestat. El ministre també ha comentat que un dels punts a favor de l’oferta presentada per Air Nostrum és l’estratègia de comercialització, que s’inclou a l’aliança internacional One World, amb la qual es podran comprar els vols des de qualsevol banda del món. “Una persona podrà adquirir el bitllet d’avió a Andorra des de Nova York fent escala a Madrid sense la necessitat de fer una doble facturació”, ha puntualitzat.

L’operadora planteja oferir més de 200 vols regulars entre la capital espanyola i el camp d’aviació Andorra-la Seu al llarg d’un any, el que suposaria aproximadament el traslladat de 10.000 passatgers entre ambdues destinacions amb l’escenari d’una acceptació màxima del mercat. Gallardo ha exposat que el model d’avió que utilitzarà Air Nostrum serà l'ATR-42 o ATR-72, si s’arribés a la màxima capacitat del primer. “L’operadora té molta confiança, però es fa difícil fer una estimació del nombre de clients que la faran servir”, ha dit. Tanmateix, ha afegit que si hi hagués una demanda superior, “fins i tot entre setmana” no es descartaria la possibilitat d’ampliar l’oferta aèria. “Per primer cop tindrem una línia que ens unirà amb Madrid, el que suposarà un eix de desplaçament cap a Andorra que tindrà molt potencial, a més d’incloure un nínxol de gent que els pot motivar a venir al país i d’iniciar un negoci aquí”, ha matisat el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover.

En referència a l’aportació econòmica de l’executiu a la companyia, Gallardo ha posat en relleu que l’oferta definitiva de l’aerolínia espanyola marca un import de 630.000, una xifra inferior a la que plantejava l’executiu, de 650.000, un fet que “demostra que la companyia confia realment en les possibilitats de la ruta”.

Pròxima destinació, París

El titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa ha posat en relleu que el pròxim pas a seguir és treballar en la connexió amb París i, a continuació amb la capital de Portugal, Lisboa. “El compromís era apostar per l’aeroport i començar els vols a Madrid, i a partir d’aquí quan tinguem una certa experiència de com fer-ho, la voluntat és treballar en les següents destinacions”, ha assenyalat.

D’altra banda, ha avançat que l’executiu no tanca les portes i no descarta que altres operadors, fora de les rutes anunciades, tinguin interès a fomentar alguna ruta més, tot apuntant que “se’ns ha fet saber que algunes companyies estan interessades a fomentar vols regulars amb altres destinacions espanyoles”.

Convocat el concurs per la gestió de l’heliport nacional

El consell de ministres d’aquest dimecres també ha aprovat la licitació del concurs pel disseny, construcció i explotació de l’heliport nacional que preveu una concessió per un període de 30 anys de la gestió de la infraestructura. La titularitat de la instal·lació seguirà essent del Govern. Segons ha indicat Gallardo, el concurs serà de caràcter internacional per garantir l’arribada d’ofertes de la trentena d’empreses a qui se’ls hi havia informat de l'edificació d’un heliport al Principat.

Quant a les característiques del concurs, des de l’executiu es demana que la infraestructura estigui certificada per l’organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI), disposar d’un espai suficient per garantir l’estacionament de les naus de l’Estat i que sigui operativa a qualsevol hora i els 365 dies de l’any. A més, el plec també sol·licita que es permetin les operacions a 18 tipologies d’helicòpters i que pugui acollir un espai fronterer. Un altre dels aspectes que es tindrà en compte a l’hora d’adjudicar l’obra serà que la infraestructura pugui acollir vols amb drons (eVTOL-ready), els quals, tal com ha informat el ministre “cada cop estan agafant més força i si s’acabés tenint la certificació, s’haurien de poder dur a terme”.

Pel que fa a la gestió de l’heliport, el ministre Gallardo ha destacat que l’empresa adjudicatària n’haurà de garantir l’operativitat, disposar de sistemes de seguiment de la qualitat i seguretat i coordinar l’espai aeri no controlat en cas d’existir diferents infraestructures domèstiques. En aquest sentit, el ministre també ha recordat que una vegada en funcionament, tots els vols comercials que es facin al país, siguin de l’empresa concessionària o de qualsevol altra, hauran d’aterrar i enlairar-se des de l’heliport. El gestor podrà oferir a més, si així ho considera, serveis de vol propis i altres serveis complementaris.

Per cloure, el ministeri farà difusió de la licitació a més de 30 empreses, entre gestors aeroportuaris, desenvolupadors de tecnologies eVTOL, operadores d’helicòpters i portals de difusió de concursos públics. Les companyies interessades poden presentar les seves ofertes fins al 18 de febrer de l’any vinent.