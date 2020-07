La pandèmia paralitza la desviació de la Massana

Era una de les obres que Govern tenia en cartera, per tal de pacificar el trànsit del centre de la Massana. La desviació que circulés paral·lela a la parròquia per accedir a Ordino haurà d’esperar perquè la crisi que ha originat el confinament de la població, la caiguda dels ingressos de les arques públiques i per contra, l’escalada del deute, fan inviable una obra d’aquesta magnitud.



El full de ruta fins al 2023 que dissenyen els dos secretaris d’Estat a qui s’ha encomanat aquesta tasca, Landry Riba i César Marquina, exclou la desviació de la Massana i, com a inversió important per aquests propers mesos, només manté el recinte multifuncional per a Andorra la Vella. El recinte que permetria celebrar diversos esdeveniments lúdico culturals com la Fira de la capital o el Cirque du Soleil, si és que aquest s’acaba celebrant tenint en compte que la multinacional canadenca està en fallida.