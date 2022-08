Petit descens de la inflació al juliol al 7,3%

Andorra la VellaEl cost de la vida a Andorra continua disparat amb la inflació situant-se al 7,3% al mes de juliol, mentre que el mes passat se situava una dècima per sobre, al 7,4%. Malgrat que el percentatge suposi un petit descens de l'Índex de Preus de Consum en comparació al registrat al juny, encara es troba molt per sobre del que hi havia el mateix període del 2021, que se situava en un 1,9%. Així es desprèn de la nota publicada aquest dimarts pel departament d'Estadística, en la qual s'indica que la disminució de la inflació es deu a un decreixement en els preus del transport urbà i el comportament del cost dels productes petroliers. En relació amb la inflació subjacent, ha incrementat un 3,5% respecte al mateix mes de l'any anterior.