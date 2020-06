Primer projecte d'investigació clínica a Andorra del SARS-CoV-2

Andorra durà a terme un projecte d'investigació clínica a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per esbrinar la correlació entre els paràmetres de ventilació mecànica i els marcadors inflamatoris en pacients greus ingressats per Covid-19 a l'UCI. Andbank, com a col·laborador del projecte, aportarà més informació i eines d'actuació pel tractament i coneixement científic del SARS-CoV-2.

La infecció per aquesta malaltia pot provocar una inflamació pulmonar aguda, similar a un síndrome de distrés respiratori agut, que desencadena en una tempesta de citoquines, responsables de la inflamació i del dany pulmonar. No existeix tractament específic demostrat i molts pacients requereixen ventilació mecànica.

Per estudiar aquest fet, l'equip d'investigació del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) inicia aquest projecte amb l'objectiu de determinar les característiques i les possibles correlacions entre els paràmetres de mecànica ventilatòria i les concentracions de citoquines en plasma de pacients de Covid ingressats a l'UCI durant diferents fases. Les concentracions de citoquines seran mesurades a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron (VHIR).

Aquest equip estarà coliderat pel doctor Margarit, com a cap de servei, pels doctors Vizmanos i Alfaro, i per la doctora Maria Jesús Cruz, de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron.

Quant a la metodologia, es tracta d'un estudi retrospectiu de casos de malalts que van ingressar a l'UCI per aquesta malaltia a partir del mes de març. Es recolliran criteris diferents com ara les dades demogràfiques, la situació clínica i les característiques de la ventilació mecànica dels pacients. Les mostres de sèrum congelades s'enviaran al laboratori de pneumologia del VHIR per la determinació dels nivells de citoquines.

Andbank ha comentat que "un dels objectius de la responsabilitat social corporativa és la lluita contra el càncer i la investigació oncològica, però també el compromís i el suport amb la societat amb la qual interactuem. Aquesta pandèmia mundial és un motiu prou important per a posar tots els nostres mitjans a l'abast de les persones i els equips que puguin aportar solucions i mitjans per combatre-la".