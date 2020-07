Una prova pilot per controlar l'aforament a les botigues

L’emergència sanitària ha obligat les botigues a limitar l’aforament dels seus espais comercials. En alguns casos, controlar el nombre de persones que hi ha dins l’establiment és relativament senzill, però hi ha ocasions en les què els responsables han d’estar comptant constantment qui ha entrat i qui ha sortit del comerç. Per millorar la gestió de l’afluència de persones a les botigues del país, l’empresa Broox, que fa poc més d’un any es va instal·lar a Andorra, durà a terme un programa pilot basat en intel·ligència artificial que permetrà controlar l’aforament. La prova es farà durant les pròximes setmanes amb la col·laboració de diversos comerços petits i mitjans, com podria ser una perfumeria, i consistirà en la instal·lació d’un sistema de càmeres i intel·ligència artificial, juntament amb una plataforma de màrqueting.

Broox ha estat precisament la companyia guanyadora del ‘Repte Covid-19’, impulsat per Actua, que vol fomentar l’ús de les noves tecnologies per fer front a la pandèmia. Com a equip guanyador comptaran amb 3.000 euros per a desenvolupar el pilot, la possibilitat d'entrar en el programa d'incubació del Niu d'Andorra Telecom, i l'opció de presentar la seva solució en diverses fires i congressos. Tal com ha explicat el seu director, Ramon Poca, aquest dilluns en l’entrega del premi, “la nostra proposta compleix amb tots els requisits de protecció de dades i utilitza elements que ja té la mateixa botiga, com càmeres de seguretat”; a més, “ fa servir pantalles digitals on, a més d’informar els clients del nombre de l’aforament amb algun símbol com podria ser un semàfor verd o vermell, també ofereix la possibilitat de mostrar ofertes de la botiga o informació útil”.

Aliances entre el sector públic i privat

El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, present en l’entrega del xec, ha destacat l’impuls que la pandèmia ha generat per buscar aliances entre el Govern i empreses i emprenedors vinculats al món de les noves tecnologies. “Aquest vincle entre el sector públic i el privat ens pot ajudar a evolucionar digitalment i a trobar solucions davant la Covid-19”, ha assegurat Galabert.

Per la seva banda, el director d’Actua Tech, Marc Pons, ha expressat la voluntat que aquest tipus de dinàmiques siguin cada cop més habituals. “El 'Repte Covid-19' ens permetrà experimentar amb aquest tipus de situacions i representa un cas ideal per fer una prova a petita escala”, ha explicat Pons.

Més de tretze equips van presentar opcions per al control d’aglomeracions i un jurat format per Actua, la Cambra de Comerç, la Universitat d'Andorra i Andorra Telecom, van escollir la proposta guanyadora. En aquest sentit, Pons ha detallat que Broox va presentar l’opció que, “per preu i condicions era la més adequada a les possibilitats de les botigues del país”. D’altres idees finalistes s’han basat en tubs, sensors i un indicador semafòric amb dispensador de gel incorporat o una aplicació de codis QR.