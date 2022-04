Qualitat feta cotxe amb segell ecològic

Andorra la VellaDins de l'àmplia gamma disponible del Classe A de Mercedes-Benz, l'opció híbrida endollable resulta una de les més interessants, especialment si en fas un ús preferentment per ciutat, però també algun viatge de tant en tant. Una de les principals virtuts del Mercedes Classe A híbrid endollable és la seva autonomia circulant en manera elèctrica. La bateria que porta incorporada, i que també serveix per engegar el motor, ja que no té motor de combustió, li dona una autonomia elèctrica de 73 quilòmetres, una xifra per sobre de la mitjana. El model, disponible a Pyrénées Motors , es beneficia d’una ajuda de fins a 4.000 € del Pla Engega.

Pel que fa a l’interior del Classe A, l'habitacle de la Classe A abraça formalment als ocupants. Les transicions entre el tauler d'instruments, la consola central i els revestiments de les portes són gairebé imperceptibles, generant l'agradable efecte envolupant. Aquest concepte és tan singular en aquesta categoria de vehicles com el mostrari d'elements de decoració i la il·luminació d'ambient, que ressalta la qualitat de l'interior.

Pla Engega per fomentar la mobilitat sostenible

Val a dir que els cotxes, motos i furgonetes sostenibles que s'adquireixin a través del Pla Engega a Pyrénées Motors , tindran ajudes de fins a 14.000 euros de descompte. I no de qualsevol marca, podràs trobar vehicles prèmium i mobilitat sostenible de Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Vespa, etc. El Govern va obrir el passat 30 de març la convocatòria per a l'Engega 2022 i finalitzarà el 15 de novembre del 2022 o una vegada s'esgoti la partida econòmica assignada. Enguany la dotació econòmica total ascendeix als 800.000 euros.

Si estàs interessat en la compra d'un vehicle de mobilitat sostenible, pots acudir a l'espai de Pyrénées Motors o consular a través de la web les possibilitats disponibles en estoc. Totes elles són una aposta per la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic, que es comparteix des de Pyrénées Motors com a concessionari adherit al Pla Engega. Per sol·licitar els ajuts, la demanda ha de ser presentada pel punt de venda prèviament adherit al programa, com és el cas de Pyrénées Motors , o per la persona que sol·licita l'ajut, i s'ha de formalitzar mitjançant els impresos oficials del Govern. El document ha d'estar degudament omplert, signat i acompanyat dels documents prèviament requerits abans de ser lliurat al Servei de Tràmits.