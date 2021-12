Quatre joves finalitzen amb èxit el programa 'Tinc Talent'

Andorra la VellaEl Govern, de la mà del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha lliurat aquest dijous els diplomes als participants del programa 'Tinc Talent', un projecte que té com a objectiu donar solucions i aproximar el mercat laboral a joves d'entre 16 i 25 anys sense experiència prèvia ni un nivell formatiu alt. Organitzat pel departament d'Ocupació i Treball, el programa també busca prevenir i reduir la desocupació entre la població més jove, oferint-los eines que els permetin formar-se i iniciar-se en el mercat laboral. Finalment, han estat quatre dels cinc joves els que han completat la totalitat del programa, que s'ha celebrat entre el 29 de novembre i el 17 de desembre en empreses relacionades amb l'hoteleria, la construcció, la jardineria i també a la CASS.

Tal com ha declarat Gallardo, des del Govern, les empreses i els joves es fa una valoració "molt positiva", ja que s'ha permès als participants "tenir un primer contacte amb el món laboral" per "fer-se una idea de com funcionen determinats sectors, que implica treballar des de dins i les obligacions que suposa". Es tracta d'un programa "que complementa a alguns altres que es fan des d'algun comú amb l'objectiu de donar solucions i aproximar els joves al mercat laboral en un moment en què tenim molta demanda i també hem de donar-hi solució". Així i tot, tenint en compte la demanda de treballadors per part de les empreses del país, el ministre ha assenyalat que aquesta no serà l'única contribució que es farà des del Govern, malgrat que la demanda de personal "és un bon símptoma perquè vol dir que la nostra economia està activa i en fase de recuperació malgrat el context actual".

Precisament, sobre la falta mà d'obra Gallardo ha exposat que programes d'aquest calat poden ajudar que els joves trobin "una bona sortida professional", tot i que és evident que "no només programes adreçats als joves podran donar resposta al moment que estem experimentant". "Els joves no poder ser l'única palanca per cobrir la necessitat del mercat perquè les empreses necessiten mà d'obra qualificada i els joves un temps de formació", ha afegit. Tot i els beneficis del projecte 'Tinc Talent', el ministre ha assegurat que no tots els participants "han pres la decisió d'incorporar-se al mercat laboral", ja que "alguns d'ells han volgut tenir un primer contacte per saber si la idea que tenien estava ben enfocada".

La desocupació entre els joves, per tant, és un element que preocupa l'executiu. Per això, Gallardo ha posat en relleu que "s'ha de treballar no només des del punt de vista de l'oferta, sinó que també hi ha una tasca pedagògica de valorització del treball".

Un hivern amb "dosis de complexitat"

D'altra banda, i preguntat per les previsions econòmiques de cara a aquesta temporada d'hivern, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha assegurat que es presenta un hivern "amb unes dosis de complexitat i imprevisibilitat" a conseqüència del coronavirus. En aquest sentit, ha recordat que des del Govern s'ha treballat, i es treballa, en garantir un equilibri entre salut i economia prenent mesures que permetin mantenir activa l'activitat del Principat. Tal com ha manifestat, "la idea és poder desenvolupar un hivern amb un context especial, amb previsió d'arribada de turistes" i havent pres "unes decisions dures" pel que fa a limitacions que afecten certs sectors del país, sempre, ha dit, "en recerca de l'interès general tenint en compte la salut de les persones".

Pel que fa a les dificultats d'algunes empreses de poder suportar una altra temporada d'hivern amb limitacions, ha exposat que "el Govern té la resiliència i la capacitat per estar al costat de les empreses del país", ja sigui a través dels ERTO, nous programes de crèdits tous i també aplicant descomptes i ajudes en el pagament dels lloguers d'alguns negocis. "Pel nostre model de país no podem tornar a estar tancats i hem de ser conscients del moment que estem vivint complint amb les normes sanitàries" i encoratjant la ciutadania a vacunar-se, ha afirmat.

Aeroport Andorra-La Seu

Finalment, el ministre ha aprofitat per reiterar el bon funcionament que des d'un inici ha tingut la posada en marxa dels vols regulars entre l'aeroport Andorra-La Seu i Madrid. En aquest sentit, ha anunciat que de cara al primer trimestre de l'any 2022 Andorra Turisme preparen una important campanya de comunicació per promocionar la destinació Andorra que, d'entrada, "ha tingut molt bona acollida". A tall de recordatori, les reserves durant els primers dies de funcionament superen el 40%.

A més a més, durant el 2022 el Govern treballarà per enllaçar Andorra amb altres dues destinacions desitjades com són França i Portugal. "Seguirem el calendari que hem utilitzat per la connexió amb Madrid i intentarem que durant el 2022 la posada en marxa d'aquestes destinacions pugui ser una realitat", ha conclòs.