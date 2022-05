Recta final de la promoció 3x2

Aquesta és la darrera setmana de la ja tradicional i esperada promoció del 3x2 de Pyrénées Andorra. Encara no n'estaves al corrent? Doncs afanya't perquè el pròxim 5 de juny és l'últim dia del qual et podràs beneficiar de l'acció. I si vols guanyar en comoditat, pots fer la teva compra en línia accedint al portal d'alimentació de Pyrénées Andorra des d'on també veuràs tots els articles que entren en aquesta promoció.

Sense cap mena de dubte és una bona oportunitat per fer-te amb aquells productes que tant t'agraden o bé per provar-ne de nous i gaudir-los amb la família o amics, com ara, els elaborats vegans i les kombutxes de Flax&Kale.

Pyrénées Food

També disposes d'un gran assortit de menjar japonès, com ara, les gyozas de verdures i pollastre o carn de porc i els makis especials. Tot preparat diàriament des de Pyrénées Alimentació. Una idea a tenir en compte per si algun dia d'aquesta setmana vols preparar un sopar temàtic o bé tens convidats per sorpresa.

Això sí, si la compra es realitza en línia, la promoció 3x2 s'aplicarà un cop es prepari la comanda a la botiga. A partir d'aquí Pyrénées Andorra abonarà al client la quantitat corresponent.

Recorda que a aquesta promoció només hi poden optar els clients de MyPyri. I si encara no disposes d'ella, ara és un bon moment per descarregar-te-la i començar a aprofitar-te dels seus beneficis, entre ells, la promoció del 3x2.