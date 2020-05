La restauració demana que l’aforament no es limiti per percentatges

Si les dades epidemiològiques segueixen a la baixa, el proper 1 de juny bars i restaurants podrien aixecar les persianes. Des del sector de la restauració pensen que és una bona notícia i que correspon més o menys amb el que esperaven després d'haver parlat amb Turisme i Salut. El director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, declara que la reobertura serà positiva sempre i quan els protocols els permetin treballar bé. En aquest sentit, ha assegurat que abans de finalitzar la setmana s'han de reunir amb la ministra de Turisme per definir les diferents mesures i protocols que hauran d'aplicar. Un dels temes que volen tractar és el de l'aforament, ja que consideren que no s'hauria de decretar un percentatge d' aforament sempre que la distància de seguretat es mantingués o hi hagués mampares. "Estem a l'espera que ens acceptin aquesta proposta perquè a banda de Turisme ha de passar per Sanitat", ha indicat Pujol, qui ha defensat la idea remarcant que hi ha establiments molt grans, els quals si es guiessin per l'aforament, la distància entre taules seria molt superior als dos metres.

Quant a la reobertura, des del sector asseguren que esperen una gran afluència de clients els primers dies per ser la novetat, però els fa por després per la situació econòmica. "Sabem que no serà fàcil, no només per les mesures de seguretat, sinó perquè la gent no voldrà gastar o no tindrà tanta confiança d'anar als llocs". Tot i així, Pujol ha comentat que esperen que la gent tingui ganes de relacionar-se i de gaudir del que "hem estat privats durant tot aquest temps. "Ens trobarem amb una part de la clientela que mirarà molt més quan anar a menjar o a dinar a fora" i, per altra banda, "qui segueixi tenint la capacitat econòmica, esperem que torni a agafar els costums de sortir sovint els caps de setmana".

Segons han comentat des de l'UHA, no esperen obrir els hotels fins a mitjans de juny o més enllà. "La restauració pot començar amb la gent del país, però mentre les fronteres estiguin tancades els hotels també ho estaran". Un altre dels motius d'aquesta decisió, tal com ha explicat Pujol, són els protocols de neteja i de condicionament que requerirà un hotel, els quals no es faran fins que hi puguin haver clients. Finalment, des del sector també asseguren que s'hauran de fer formacions separades als diferents equips del sector perquè es tinguin clars els protocols que es van explicar abans que es decretés el confinament.