Robots per preparar i servir aliments i begudes

Andorra la VellaDesprés de Futura Vive, el Niu d'Andorra Telecom acull la segona empresa de robòtica en pocs dies i la cinquena en el que va d'any 2021: Macco Robotics, els robots de la qual, amb disseny i fabricació espanyola, permeten preparar i servir aliments i begudes de manera segura, portar les comandes des de la cuina o la barra fins a les taules i desinfectar els espais. Víctor Martín, CEO de Macco Robotics, ha explicat el motiu pel qual creu que aquests productes podrien encaixar a Andorra: "Aquest tipus de tecnologia que treballa de cara a les persones, que és visible, només és aplicable a zones innovadores, amb ambició, i per això hem pensat en Andorra, ja que creiem que ho teniu tot, el turisme, l'ambició, sou innovadors, així que per nosaltres com a laboratori per tenir idees i fer proves és un enclavament perfecte".

Per la seva banda, el responsable del Niu d’Andorra Telecom, Miquel Gouarré, ha destacat durant la presentació que s'ha fet aquest dimecres que l'empresa ha rebut diversos premis a Espanya i a Europa: Rotary Club (2019); la Razón i Premio Luz (2016), i Premi Europeu a la Gestió i Innovació Empresarial (AEEC). També ha remarcat que un dels punts forts de la solució que ofereix Macco Robotics “és que permet recopilar una gran quantitat de dades en relació al negoci i al servei, unes dades que són de gran valor per a la presa de decisions de l’establiment”.

L'empresa comercialitza diversos productes al mercat. Kime és un robot que fa de cambrer amb forma humana que està integrat en una mena de quiosc, i es controla a través d'una pantalla tàctil i una aplicació. Pot servir una gran varietat de productes de qualitat (cervesa, cafè, còctels, vi, infusions, sucs, begudes embotellades, snacks, pastisseria o amanides). També hi ha el Cart, un nou concepte de carret robotitzat per a servir aliments i begudes, de disseny portable i multifuncional. Igual que el Kime, pot servir una gran varietat de productes, com ara cervesa, cafè, còctels, vi, sucs, begudes embotellades, infusions o gelats, uns productes que, a més, té la capacitat de recomanar en funció de les característiques de cada client.

Macco Robotics també disposa del robot cambrer Dibo Delivery, una plataforma automatitzada creada per treballar servint aliments des d'un punt a un altre. A més, Dibo Disinfection és capaç de desinfectar l'interior dels establiments i el mobiliari de manera autònoma, molt útil actualment per les mesures antiCovid. Per últim, Dark Kitchen és un nou concepte revolucionari pel qual els negocis d'hostaleria proveiran a les plataformes 'delivery' a través de "restaurants fantasmes" i acabar així amb la saturació que pateixen els establiments amb l'auge de les comandes a domicili. "Hi ha un sistema intel·ligent que controla la qualitat en cada moment i en cada procés en temps real, cosa que en cap cuina del món es fa, així que garantim la seguretat alimentària i la qualitat a uns nivells que les persones no hi poden arribar", ha assegurat Víctor Martín.

Marta Ambor, coordinadora del Niu d’Andorra Telecom, ha informat que aquesta 'start-up' participarà el dia 18 en l’esdeveniment Andorra Business Market, així com també serà candidata a participar en la cimera de negoci Millonario Masters Minds que es celebrarà a l'hotel Hilton de Barcelona els popers dies 17 i 18 de juliol.