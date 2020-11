El salari mitjà se situa en 2.078 euros a l'agost

El departament d'Estadística posa en relleu aquest dijous que el salari mitjà total declarat a la CASS per al mes d'agost se situa en els 2.078,42 euros, és a dir, un 0,4% més respecte del mateix mes de l'any anterior. D'acord amb les dades acumulades els darrers dotze mesos, el salari mitjà s'ha situat en 2.146,12 euros, xifra equivalent a una variació positiva del 0,4% respecte del mateix període anterior, en què va ser de 2.137,03 euros.

Tanmateix, també s'ha fet públic que el nombre total d'assalariats durant el mes d'agost va ser de 37.468 persones, el que representa una variació negativa del 2% respecte del 2019, en què hi va haver 38.234 persones. Els sectors que presenten un major augment en el nombre d'assalariats són l'educació (6,5%), les indústries manufactureres (5%), la construcció (4,8%), les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis socials (3,6%) i altres activitats socials i serveis personals (3,3%). La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades al llarg dels darrers dotze mesos, és de 39.142 persones, un 0,5% menys respecte de l'any passat.

En aquest sentit, cal destacar que a l'agost un total de 3.287 assalariats (4.889 el mes de juliol) s'han vist afectats per les suspensions temporals de contractes de treball arran de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l'empresa amb l'aportació econòmica per part del Govern. Aquests assalariats representen el 9% dels assalariats totals (un 13% el mes de juliol). L'aportació econòmica feta per l'executiu ha estat d'1.875.353 euros, el que representa un 2% mes de la massa salarial total.

Per últim, el departament d'Estadística assenyala que la massa salarial total del mes d'agost és de 77,87 milions d'euros, fet que representa una variació negativa de l'1,6% respecte del 2019.