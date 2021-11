La telefonia mòbil creix més d'un 6% a l'octubre

Andorra la VellaEls abonaments per servei durant el mes d'octubre se situen en 49.369 abonats als serveis de telefonia fixa, 89.434 abonats als serveis de telefonia mòbil i 38.320 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades, publicades aquest dijous pel departament d'Estadística, suposen una variació percentual positiva del 2,2% respecte al mes d'octubre de l'any anterior en telefonia fixa i del 6,1% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,8%, respecte al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a 'Canals de veu per centraleta IP', amb un +3,9% respecte al mes d'octubre de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en 'Prepagament', amb un +14,7%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 48.842 abonats per a la telefonia fixa, el que suposa un increment de l'1,9% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 86.317 abonats, reflectint una variació percentual negativa del 0,5% per la caiguda del servei de prepagament, amb un -15,9%. Per últim, Internet de banda ampla se situa en 37.852 abonats, mostrant una variació percentual, positiva, del 2,8%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes d'octubre del 2021, se situa en 14,06 milions, el que representa una variació percentual negativa del 17,7% respecte al mes d'octubre de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,49 milions de minuts (67,5% del total i equivalent a un -21,2% respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,56 milions de minuts (32,5% del total i un -9,4% respecte a l'any anterior). Durant els primers deu mesos de l'any 2021, en comparació amb el mateix període del 2020, hi ha una variació percentual negativa del 10,9% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació del -9,5% i el tràfic internacional del -13,6%. Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 173,64 milions, el que representa una variació percentual negativa del 7,3% respecte al mateix període anterior.

El tràfic per Internet en GB durant el mes d'octubre se situa en 9,37 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 14,7% respecte al mes d'octubre de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,30 milions de GB, un 35,2% del total i equivalent a un +6,9% respecte al mes d'octubre del 2020. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 6,07 milions de GB, un 64,8% del total i equivalent a un +19,4% respecte al mes d'octubre del 2020. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 73,8% respecte al mes d'octubre del 2020.