Les tendències més femenines

Les temperatures fredes es van colant de mica en mica en el nostre dia a dia. Ja hi ha ganes de fred i, sobretot, de neu. I això fa que molts ja tinguem l'armari preparat o quasi preparat per passar la tardor i hivern, però segur que encara ens queda algun raconet per incloure alguna tendència d'aquesta temporada. Novetats en moda que ja podem trobar a Pyrénées Andorra.

La reconeguda marca Weekend MaxMara presenta una col·lecció de tardor que combina elegància i comoditat. Des d'abrics clàssics fins a peces de punt, els seus dissenys són versàtils i atemporals, perfectes per a un estil casual però sofisticat.

Si et decantes més per l'estil italià, l'opció més encertada és Peserico que porta una col·lecció que reflecteix l'elegància i l'artesania italiana. Les seves peces mostren detalls refinats i talls impecables, ideals per als quals busquen un toc glamurós a l'armari de casa.

A l'altra cara de la moneda hi trobem Boombogie que combina amb mestria la comoditat de l'estil esportiu amb l'elegància. Les seves jaquetes i abrics són perfectes per a les aventures urbanes de tardor, mantenint les dones abrigades i amb estil.

La firma Semicouture ja ho diu tot. Tam com indica la mateixa marca, Semicouture ja és en si mateix un manifest d'intencions, que evoca peces no acabades del tot, plenes d'imperfeccions poètiques, que prenen nova vida amb un toc modern i urbà.

La marca Mi & Co presenta una col·lecció de moda versàtil amb un enfocament a la comoditat i la practicitat. Les peces estan dissenyades per adaptar-se a un estil de vida actiu sense comprometre l'estil.