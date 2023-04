Vols un iPhone 14?

Estàs pensant a canviar-te el mòbil, però encara et resisteixes? Vols fer el pas, però hi ha alguna cosa que et fa tirar enrere? Doncs ara per 50 euros un iPhone 14 de 128 GB pot ser teu. Ja ho has llegit bé. 50 euros i la darrera versió de la casa Apple en telefonia mòbil pot acabar a les teves mans. I aconseguir-ho és ben senzill.

Només t'has d'arribar fins als Grans Magatzems de Pyrénées Andorra durant aquest divendres, demà 8 d'abril o diumenge 9 d'abril i fer una compra igual o superior a 50 euros en qualsevol de les àrees del centre (excepte restauració, alimentació, duty free, concessionaris i agència de viatges) que et donarà accés a participar en el sorteig d'un iPhone 14. El participant haurà de dipositar la o les butlletes dins l'urna que hi haurà a la 'rotonda' de la planta baixa del centre i esperar que es faci el sorteig.

Cada dia a les 19:00 hores es procedirà a fer el sorteig de manera presencial a la rotonda de la planta baixa de Pyrénées Andorra. Tots els participants hauran de ser present a l'hora del sorteig i el guanyador haurà de presentar-se in situ en el moment que un responsable comercial extregui la butlleta de l'urna. Per megafonia s'anunciarà les quatre últimes xifres del número de telèfon que figura a la butlleta i si el participant no apareix al moment o bé la butlleta no compleix els requisits establerts es repetirà el procediment fins que el titular de la butlleta extreta estigui present i aquesta sigui correcta.