La xarxa dels objectes arriba al Principat

Andorra Telecom ha presentat aquest dimarts en roda de premsa la nova xarxa de connectivitat que porta per nom Lora. El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que es tracta d'una xarxa pensada exclusivament perquè es connectin objectes i no persones i destinada, almenys per ara, per a l'ús empresarial. Nadal ha explicat que la xarxa de dispositius connectats representa una oportunitat per a les empreses, pel fet de "disposar de la possibilitat de monitorar dispositius en temps real, a distància i a baix cost permet l'optimització de recursos, l'increment de competitivitat i el guany en eficiència".

La xarxa Lora funciona gràcies a unes antenes anomenades Internet Of Things o Internet de les coses (IoT). Actualment, Andorra Telecom ha instal·lat per diferents punts del Principat un total de dotze antenes que donen cobertura als nuclis urbans. Jordi Ubach, responsable d'IoT, ha explicat diferents aspectes a considerar sobre aquesta innovació tecnològica. D'una banda, els sensors que s'instal·len als dispositius que posteriorment enviaran la corresponent informació a les antenes, disposen d'una cobertura molt més àmplia que qualsevol altra xarxa actual. També tenen una bateria "molt petita", amb una autonomia "de llarga durada (fins a deu anys), un preu molt econòmic i un alt índex de seguretat.

Ubach ha avançat que avui dia hi ha "coses" que funcionen gràcies a la xarxa Lora com a prova pilot. Andorra Telecom ha instal·lat sensors que mesuren la temperatura, de nivell de cisterna, de localització i d'obertura de portes donant resultats positius. Andorra Telecom comercialitzarà tant la xarxa com serveis a mida per a les empreses amb sensors, quadres de comandament, anàlisi de tendències i alarmes integrades en el programari de gestió. La idea és dissenyar solucions per a les necessitats dels clients i assessorar-los sobre com treure el màxim profit de la IoT.

El desplegament de la xarxa, tal com ha anunciat el director general, tindrà un cost aproximat d'uns 100.000 euros, un preu "molt per sota del que costaria instal·lar una xarxa 4G o 5G". Nadal, a banda, ha assegurat que el seu llançament "és imminent", prenent com a data prevista "a principis del 2020".