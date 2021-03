La XIII Trobada Empresarial Iberoamericana vol donar conèixer la realitat andorrana a tota la comunitat

Andorra la VellaLa XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, que se celebrarà abans de la Cimera de caps d'Estat i de govern els dies 19 i 20 d'abril, serà un únic esdeveniment en dos formats, un presencial i un virtual, tal com han explicat el president de la CEA, Gerard Cadena, i el seu director, Iago Andreu. Cal recordar que Cadena també és el president pro tempore del Consell d'Empresaris Iberoamericans, ja que la patronal empresarial del país on se celebra també n'ostenta la presidència. De la mateixa manera que la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat, la Trobada Empresarial també girarà entorn del lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible: Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. Concretament, es tractaran set panels temàtics on "s'abordaran qüestions d'interès global de totes les regions i també alguns punts específics del Principat", ha explicat Andreu, per "donar a conèixer la realitat empresarial del país".

"L'esdeveniment s'ha plantejat com una oportunitat i un repte", ha indicat Cadena, ja que la pandèmia ha obligat a canviar les típiques trobades empresarials. Per una banda, la trobada presencial serà al Centre de congressos d'Andorra la Vella amb un aforament del 40%, on assistiran els presidents de les patronals d'Espanya, Portugal, Guatemala i República Dominicana. També hi podran participar els empresaris andorrans i des d'aquest dimecres es troba disponible el formulari d'inscripcions en xarxa. A més, Cadena ha manifestat que se seguiran tots els protocols sanitaris i totes les persones que s'inscriguin hauran de presentar una PCR negativa amb un màxim de 72 hores d'antiguitat i també es faran tests d'antígens a tots els participants cada dia abans d'iniciar l'acte. En aquest sentit, Andreu ha especificat que als assistents que vinguin de fora se'ls hi farà cada matí abans de sortir de l'hotel i al mateix Centre de congressos se'ls dirà si poden entrar, i als assistents provinents del Principat la prova se'ls farà al mateix Centre de congressos abans d'accedir a la sala. "És una oportunitat per demostrar al món que a Andorra som capaços d'organitzar aquests esdeveniments", ha manifestat el director de la CEA.

Per altra banda, al mateix temps es durà a terme un esdeveniment en línia que funcionarà com un autèntic programa de televisió. Andreu ha informat que es disposarà d'una plataforma digital pròpia per a l'emissió en directe, la visualització de continguts, l'assistència i la participació d'aquells ponents que no es puguin desplaçar. A més de contingut en directe, el canal també disposarà de matèria produïda prèviament sobre les temàtiques tractades en la Trobada Empresarial i amb oferta a la carta per les diferències horàries amb els països de Llatinoamèrica. Tant Cadena com Andreu han coincidit que aquesta aposta en línia els permet arribar a un públic global i molt més ampli i donar més visibilitat i "presència als nostres patrocinadors" que són els qui financen l'esdeveniment, ha destacat el president de la patronal.

De fet, Andreu ha exposat que estan invertint els mateixos esforços en el format presencial que el virtual, ja que es tracta del fòrum econòmic més important de la comunitat iberoamericana i, a més, és el "nexe entre la societat civil i els mandataris dels països", pel fet que hi participen els directors generals de les principals companyies dels 22 països. Per aquest motiu, des de la patronal s'ha destacat que és una oportunitat perquè els empresaris andorrans puguin donar conèixer una mica més la realitat andorrana i el que "podrem oferir a la comunitat", ha matisat Cadena.

Finalment, pel que fa a l'agenda, el dilluns 19 d'abril hi haurà la sessió inaugural i tres panels temàtics. El primer girarà entorn la innovació empresarial com a puntal per a la recuperació; el segon tractarà sobre la sostenibilitat corporativa: estratègies de creació de valor en un context; i el tercer portarà el títol 'Connectivitat i infraestructures en l'espai iberoamericà'. Ja de cara a dimarts, el primer diàleg serà sobre la transformació digital i la indústria 4.0; el seguirà una torbada sota el títol 'Iberoamérica ante el reto de la recuperación de turismo'; el tercer panel tractarà sobre la resolució de conflictes en el nou paradigma del desenvolupament sostenible; i el darrer diàleg serà sobre la innovació i tecnologia. Finalment, tancaran la Trobada Empresarial el conservatori de caps d'Estat i de govern i les entregues de les recomanacions.