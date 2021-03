Una farmacèutica catalana prepara una planta sencera per augmentar el 43% la producció de paracetamol

Sant Cugat del VallèsLa farmacèutica Ferrer ha preparat la planta de Sant Cugat del Vallès per augmentar fins a un 43% la producció de paracetamol, segons ha informat en un comunicat. En concret, la planta està ara en disposició d'incorporar un torn addicional a la línia de fabricació. La firma s'avança així a un possible augment de la demanda motivat per la recomanació de prendre l'analgèsic abans i després de ser inoculat amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19.

De moment, l'empresa afirma que el consell del ministeri de Sanitat ja ha fet pujar les vendes d'aquest producte un 18%. L'estament públic recomana prendre paracetamol per evitar dolor local, febrícula, calfreds, miàlgies i malestar postvacunal "sense influir en la resposta immune".

Segons Ferrer, la indicació feta des del govern estatal ja va provocar que la primera setmana de març del 2021 les vendes de Gelocatil pugessin un 18% en relació a la mateixa setmana de l'any anterior. Ara, atès que a partir d'aquest dimecres es reprèn la vacunació amb AstraZeneca, la farmacèutica preveu que les properes setmanes hi pugui haver un increment similar de les vendes.