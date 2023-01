Un home de 20 anys ingressat amb pronòstic reservat després de ser atropellat a Andorra la Vella

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de gener de 2013, va ser notícia...

Un home de 20 anys ha resultat ferit de consideració aquest dissabte a les 18.56 hores després de ser atropellat a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, enfront del número 99. Segons ha informat la policia en un comunicat, la víctima hauria creuat un pas de vianants amb semàfor quan ha estat atropellat per un Ford Focus amb matrícula andorrana. La conductora del turisme que circulava en direcció Escaldes- Engordany no ha observat la presència del vianant i ha topat amb aquest. L'home, resident de nacionalitat filipina, ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell on ha estat atès principalment d'un traumatisme cranioencefàlic. Segons ha informat el cap de guàrdia del centre, el ferit roman ingressat en observació amb pronòstic reservat.