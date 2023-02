L'acumulació de neu a les línies d'alta tensió ha provocat microtalls a la xarxa elèctrica

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de febrer de 2013, va ser notícia...

El departament d’Explotació i Manteniment de FEDA ha registrat uns microtalls durant el matí de divendres causats per la nevada i que han quedat resolts en pocs minuts. Així ho ha informat la parapública en un comunicat on ha assenyalat que la causa d’aquestes incidències puntuals ha estat l’acumulació de neu a les línies d’alta tensió, especialment en el tram provinent de França. Les accions dels professionals de FEDA durant les darreres hores han consistit en mantenir els accessos oberts a les instal·lacions per poder intervenir amb rapidesa en cas que fos necessari.