La Policia reclama més de 5.700 euros en multes per excés de velocitat

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 d'agost de 2012, va ser notícia...

El BOPA publica aquest dimecres el gairebé centenar d'infractors que han superat la velocitat permesa a les carreteres andorranes, motiu pel qual els ha estat imposada una sanció econòmica, que en conjunt ascendeix a 5.763 euros. L'import de les multes va des dels 42 fins als 180 euros.

A partir d'ara, les persones que apareixen a la llista disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des d'aquest dijous per presentar les al·legacions que creguin oportunes davant del departament de Policia.

En el cas que no es presenti cap al·legació, es considerarà resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import. Transcorregut el període de deu dies hàbils, els infractors disposen de tretze dies hàbils per fer efectiu l'import davant del Departament de Policia. Si passat aquest termini no s'ha pagat la multa, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l'expedient a la Batllia