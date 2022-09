El Port d'Envalira tanca durant una mitja hora a causa de la neu

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de setembre de 2012, va ser notícia...

El temporal de neu i pluja que ha caigut aquest dissabte a la tarda ha obligat a tancar cap a les 17.50 hores i fins a les 18.20 hores aproximadament el Port d'Envalira al trànsit per culpa de la neu. Des del servei de Mobilitat han informat a l'ANA que s'ha decidit tancar l'accés als vehicles no perquè nevés en abundància sinó perquè "molta gent encara no va equipada" i "per evitar accidents". El Port s'ha tornat a obrir passades les sis de la tarda i de moment és obligatori portar equips especials. De cara aquesta nit es preveu que continuï nevant cap a la cota 2.000 metres mentre que aquest diumenge tot apunta que la cota serà més alta.