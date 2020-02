8 morts en dos tiroteigs a Alemanya

8 persones han resultat mortes a la ciutat alemanya de Hanau com a conseqüència de dos tiroteigs. Els atacs haurien tingut lloc en dos bars orientals, on es pot menjar i fumar. Minuts després s'ha produït un segon tiroteig en un altre bar de la ciutat. L'agressor o agressors han aconseguit fugir del lloc dels fets. A més dels 8 morts, els atacs han deixat un balanç de 5 ferits.

3 persones han resultat mortes en el primer atac, que ha tingut lloc al centre de la localitat. Les primeres informacions indiquen que els trets es van efectuar des d'un cotxe, que després s'hauria desplaçat a un barri més allunyat del centre i on s'hauria produït el segon atac, que ha deixat altres 5 víctimes mortals, també clients d'un bar oriental de fumadors de pipa. Mitjans locals parlen d'un tercer atac en un altre local de la ciutat, un extrem que no ha estat, però, confirmat per la policia.

Un ampli dispositiu policial, que inclou agents al carrer i també helicòpters, s'ha desplegat a Hanau, una ciutat d'uns 100.000 habitants situada a 25 kilòmetres de Frankfurt, per tal de trobar a l'autor o autors dels atacs, la motivació dels quals és, de moment, una incògnita. Segons el diari Bild, però, en l'operació policial s'hauria detingut almenys a una persona.