AstraZeneca pacta augmentar la producció de la vacuna d'Oxford

La farmacèutica anglo-sueca AstraZeneca, que té la llicència de la Universitat d'Oxford per produir i distribuir globalment la vacuna contra el covid-19 que es desenvolupa a l' Institut Jenner de la famosa ciutat universitària anglesa, ha anunciat aquest dimarts que ha arribat a un nou acord amb l'empresa Oxford Biomedica. Amb aquest acord, la farmacèutica augmenta la seva capacitat de producció de la futura vacuna fins a un nombre que pot arribar prop dels 3.000 milions de dosis en els pròxims trenta-sis mesos.

L'acord té dues fases. En primer lloc, AstraZeneca pagarà a l'empresa de teràpia genètica i cel·lular quasi 17 milions d'euros per poder disposar durant un any i mig de dues de les noves cadenes de producció que Oxford Biomedica té en la seva nova instal·lació, el centre anomenat Oxbox, també situat a Oxford. Posteriorment, de mutu acord, AstraZeneca podria ampliar el pacte durant 18 mesos més amb el pagament de quasi 39 milions d'euros, per continuar augmentant-ne la producció. La vacuna d'Oxford pot ser, si no la primera a ser inoculada massivament, una de les més segures i eficaces contra el coronavirus, el prototip AZD1222, fruit de la investigació que lidera la professora Sarah Gilbert.

AstraZeneca i Oxford Biomedica ja van signar un acord per produir la vacuna d'Oxford el 28 de maig, encara que aleshores la capacitat es limitava a una cinquena part de la que es podrà produir ara.

L'acord entre les dues empreses obeeix en bona mesura a la necessitat d'AstraZeneca de cobrir la potencial demanda de subministrament davant de la possible aprovació per via ràpida del prototip abans apuntat per part de l' agència reguladora dels Estats Units ( Food and Drug Administration). Poc després que s'hagin conegut els termes de la nova associació, les accions d'Oxford Biomedica han augmentat un 1%, fins als 867 punts, i la companyia s'ha valorat en 706,5 milions de lliures esterlines, gairebé 800 milions d'euros.

Les novetats sobre la producció de la vacuna han tingut lloc 24 hores després que AstraZeneca anunciés que ha començat la tercera fase de l'assaig clínic en humans als Estats Units, amb l'ambició d'inscriure fins a 30.000 persones a la prova. En aquesta última fase es realitzen proves en diferents països: el Regne Unit, el Brasil, Sud-àfrica, els Estats Units i l'Índia, a més d'haver-ne previst més al Japó i Rússia. A Sud-àfrica s'està fent un estudi inicial més petit per comprovar com pot funcionar el prototip en persones amb VIH.