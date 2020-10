Duel televisiu i d’estil antagònics entre Trump i Biden

L’un a Miami, l'altre a Filadèlfia. El primer a la NBC, l'altre a l’ABC. Tots dos a la mateixa hora. La matinada en què s'havia d'haver celebrat el segon debat presidencial de la campanya electoral, el dia en què Donald Trump i Joe Biden s'havien d'haver batut en un duel d'idees polítiques, ha quedat transformat en un combat televisiu per l'audiència. Flac favor per als ciutadans gràcies a la cortesia d'un president que, després de donar positiu per coronavirus, es va negar a acceptar, tal com va proposar la comissió organitzadora dels debats, que el cara a cara se celebrés virtualment per garantir la salut dels participants.

Biden, que sí que va acceptar, es va aferrar com a alternativa a l'oferta de la cadena ABC per respondre a preguntes de ciutadans. I la NBC, per a sorpresa d'alguns dels seus propis treballadors, li va donar un cop de mà a Trump i li va oferir un format similar a la mateixa hora i el mateix dia. El president, que va fer carrera televisiva i caixa en aquest mateix canal amb el seu programa The apprentice, es va dedicar les hores prèvies a carregar contra la cadena.

Dos candidats, dos estils antagònics. Dos canals, dos universos. Un programa elèctric, l'altre pausat. El de Trump, l'univers del jo. El de Biden, el del nosaltres. Un a la defensiva, l'altre conciliador. La fórmula del mandatari és potser més seductora per captar audiències, però només hi ha hagut un candidat que hagi fet propostes polítiques concretes: Joe Biden.

Per exemple, que en cas d'arribar a la presidència deixarà de subvencionar el petroli i promourà una transició cap a una economia menys dependent dels combustibles fòssils, amb el compromís d'eliminar les emissions de diòxid de carboni el 2035. O que, per resoldre la violència policial contra les minories del país, crearà una comissió amb policies, treballadors socials i la comunitat afroamericana i altres minories perquè elabori propostes de reforma de la policia. O que eliminarà les retallades d'impostos de Trump, però només per a les grans fortunes i no per a aquells que guanyin menys de 400.000 dòlars anuals. O que revertirà les ordres executives que discriminen les persones transgènere dins de l'exèrcit. També s'ha compromès a revelar la seva posició sobre una possible ampliació del nombre de jutges del Tribunal Suprem abans de les eleccions. Una idea defensada per un sector del Partit Demòcrata per equilibrar un alt tribunal que aviat podria tenir una majoria conservadora de sis jutges contra tres de progressistes.

Teoria de la conspiració

A l'altra cadena, Donald Trump ha insistit que ha condemnat el supremacisme blanc "durant anys", tot i que els ha encoratjat en diverses ocasions durant la seva presidència. Això sí, s'ha negat a censurar els membres de QAnon, un grup conspirador que defensa que els demòcrates formen part d'una xarxa satànica de pederàstia. "El que he sentit d'ells és que s'oposen de forma contundent a la pedofília –ha dit Trump–. I hi estic d'acord".

A més, entre negatives i evasives, Trump pràcticament ha confirmat la informació del New York Times sobre els seus deutes, que segons el diari superen els 400 milions de dòlars i que, segons el republicà, "és la xocolata del lloro" –"Un petit percentatge del meu patrimoni", ha dit–. El que sí que ha admès és que "probablement" hi ha entitats estrangeres a les quals deu diners, encara que no ha aclarit quines. Quan li han advertit que no és vàlid l’argument que no pot publicar la seva declaració de la renda fins que Hisenda acabi d’auditar-la, Trump ha defensat que "el sentit comú i la intel·ligència" l’aconsellen no revelar les dades.

El president, que fa dues setmanes va ingressar a l'hospital després de contagiar-se amb el covid-19, ha estat vague a l'hora d'aclarir si abans del seu primer debat amb Biden, en què probablement ja es trobava infectat, es va fer un test, tal com havien acordat amb la comissió organitzadora. "Possiblement ho vaig fer, possiblement no ho vaig fer", ha respost molt trumpianament. El seu rival, Joe Biden, ha afirmat que es fa proves diàriament. "És una qüestió de decència", ha sentenciat.