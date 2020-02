Els 5 Estrelles tornen als orígens per agitar el carrer a Itàlia

El Moviment 5 Estrelles (M5E) torna als carrers i les places en un intent de mobilitzar el seu electorat en un moment de baixada electoral amb l'objectiu de recuperar el protagonisme perdut. Cap a 5.000 persones (unes 10.000 segons els organitzadors) s'han manifestat aquest dissabte al centre de Roma en contra de l'anul·lació de la retallada de les pensions vitalícies dels exparlamentaris, aprovada per l'anterior coalició de govern, formada pels grillini i la Lliga de Matteo Salvini.

El juliol del 2018, tot just dos mesos després del naixement del primer executiu de Giuseppe Conte, la Cambra dels Diputats va aprovar retallar la pensió de per vida dels exparlamentaris. Es tractava d'una de les batalles històriques dels grillini i va afectar uns 700 antics diputats. Amb aquest gest, l'estat pretenia estalviar-se 50 milions d'euros anuals. La mesura posava fi a un antic privilegi, ja que, fins aleshores, qualsevol càrrec electe tenia dret a rebre la pensió, independentment del temps que hagués ocupat l'escó. Amb la reforma, el càlcul es fa segons el període actiu.

La decisió va provocar una revolta de les exsenyories, que van presentar un recurs al considerar que la mesura no podia ser aplicada retroactivament. A finals de febrer, una comissió del Senat s'haurà de pronunciar i el M5E tem que puguin fer marxa enrere a una reforma històrica. "Volen cancel·lar les nostres lleis", denuncien els grillini.

Defensa del govern

Més enllà de la protesta contra les pensions vitalícies, la manifestació ha servit per defensar l'actual executiu, la suma del M5E i el Partit Demòcrata, fortament tocat després de l'ultimàtum llançat per Matteo Renzi, el soci en minoria. L'ex primer ministre va amenaçar aquesta setmana amb retirar el seu suport parlamentari a l'executiu en protesta per la reforma judicial impulsada pel M5E.

Dijous el Consell de Ministres va donar llum verda a una reforma que suspendrà el temps de prescripció d'un delicte des de la sentència de primera instància fins a l'execució final de la sentència. Renzi va criticar que la mesura resta garanties als acusats i va amenaçar amb presentar una moció de censura contra el ministre de Justícia, Alfonso Bonafede, del M5E.

La manifestació s'ha convertit, així, en una demostració de suport al titular de justícia i al primer ministre Conte, que ha denunciat l'oposició deslleial de Renzi. "Volem garantir la igualtat i llibertat de tothom. Estem orgullosos de ser ciutadans italians i volem institucions a l'altura de l'amor pel nostre país. Volem un estat en el qual els honestos vagin cap endavant i els espavilats no. Justícia vol dir tutelar a qui es comporta correctament ", ha proclamat Luigi Di Maio, ministre d'Exteriors i excap polític del M5E fins a la seva dimissió el gener passat.

Crisi interna al govern

A la crisi de govern, que podria desencadenar el boicot de Renzi, s'uneixen els problemes interns dels grillini. Des de la ruptura amb la Lliga i el naixement al setembre del nou executiu al costat dels socialdemòcrates del Partit Demòcrata, el M5E ha perdut el consens en les urnes. En les eleccions europees del maig del 2019 la formació va obtenir el 17% dels vots, la meitat del que havia aconseguit només un any abans, quan va formar govern amb els de Matteo Salvini.

A més, el M5E es va enfonsar en els comicis regionals a Emilia-Romagna del mes de gener i es va quedar amb el 3,5% de les paperetes. El pas enrere de Di Maio quatre dies abans d'aquestes últimes eleccions va deixar orfe el partit, que ara busca recuperar la seva militància tornant als carrers.