Cinc anys sense respostes sobre la mort del fiscal argentí Alberto Nisman

18 de gener del 2015. Poques hores abans d'aparèixer mort al lavabo de casa seva amb un tret al cap, el fiscal Alberto Nisman es preparava per presentar davant del Congrés una impactant i potent denuncia contra la llavors presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. A Nisman se'l va trobar mort al seu pis del barri de Puerto Madero, a Buenos Aires, un diumenge a la nit, i des de divendres que no havia sortit del seu apartament perquè estava preparant la denúncia que havia de sacsejar la vida política argentina.

Nisman feia anys que era el fiscal que investigava l'atemptat que l'any 1994 va matar 85 persones per un cotxe bomba contra la seu de la mútua jueva AMIA. El fiscal tenia la teoria que, en un fosc pacte, l'ex cap d'estat argentina havia acordat amb l'Iran impunitat per als autors de l'atemptat. Quatre dies abans de morir, Nisman va fer pública la seva denuncia en un programa de televisió. La seva mort divideix la societat i la classe política argentina entre els que creuen que es va suïcidar, els que creuen que el van induir al suïcidi i els que creuen que es tracta d'un magnicidi.

En aquestes últimes hores, centenars d'argentins reclamaven justícia a crits en un emotiu acte al centre de Buenos Aires, que servia per commemorar els cinc anys de la mort del fiscal argentí i també per reivindicar la seva figura com a home de lleis. "No va ser un suïcidi, va ser un magnicidi", es podia llegir en desenes de pancartes que alçaven els manifestants, tots ells convençuts que darrere de la mort de Nisman hi ha el pitjor de les clavegueres de l'estat i que el fiscal va morir assassinat per les coses que sabia i estava disposat a denunciar.

La denúncia del fiscal contra l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner per encobriment del més gran atemptat que mai ha patit l'Argentina en el seu territori va acabar el mes de març passat al Tribunal Suprem argentí, que va decretar el processament i la presó preventiva per a l'ex cap d'estat argentina. El fet que llavors fos senadora i que ara sigui vicepresidenta ha frenat el seu empresonament, perquè és aforada.

Que Nisman va ser assassinat és el que creu la fiscalia argentina a partir de les investigacions forenses que ha fet la Gendarmeria argentina (l'equivalent a la Guàrdia Civil espanyola). Però les investigacions forenses que ha fet la Policia Federal argentina, així com els experts de la defensa de l'únic imputat ara per ara en la causa per la mort del fiscal Nisman, Diego Lagomarsino, apunten cap a un suïcidi.

Després de la mort d'Alberto Nisman es van conèixer aspectes de la seva vida que van cridar i criden l'atenció dels investigadors, especialment pel tren de vida elevat que portava pel sou que cobrava com a funcionari judicial. "Vivia en un dels barris més luxosos de Buenos Aires, conduïa un cotxe d'alta gamma que no era de la seva propietat i tenia molts diners en un banc dels Estats Units sense declarar. I el que és pitjor, es quedava la meitat del sou d'un dels seus principals col·laboradors, Diego Lagomarsino, el seu home de confiança en temes informàtics", assenyala a l'ARA Pablo Duggan, advocat, periodista i autor del llibre ¿Quién mató a Nisman? Lagomarsino està imputat: és l'únic acusat de ser còmplice necessari en la mort de Nisman, ja que va ser ell el que li va deixar una pistola per defensar-se a petició del mateix Nisman.

Duggan ha investigat a fons el cas Nisman i ha bussejat per l'immens expedient judicial per la seva mort. Ell és de la teoria que Nisman es va suïcidar després de veure que estava acorralat. "La seva denúncia per encobriment contra l'expresidenta argentina no s'aguanta per enlloc, no té cap fonament. Feia molts anys que investigava l'atemptat contra la mútua jueva AMIA i no havia avançat en res. Va ser llavors que es va treure de la butxaca aquesta teoria per salvar el seu lloc de treball com a fiscal. Sabia que el farien fora i va ser llavors quan va decidir denunciar Cristina Fernández de Kirchner, per salvar-se. Al veure que la seva denúncia no suportaria l'atac dels diputats kirchneristes i de l'oficialisme al poder, va decidir treure's la vida", relata Duggan.

Sigui suïcidi, suïcidi indult o bé assassinat, el cert és que cinc anys després de la mort del fiscal Alberto Nisman res se sap sobre les causes de la seva mort al seu pis de Buenos Aires. I no són pocs a l'Argentina els que creuen que mai se sabrà la veritat. Un heroi nacional per a uns, un fiscal corrupte i fosc per a altres.