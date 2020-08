Qui és Kamala Harris, la dona "orgullosa de ser negra" amb qui Biden vol arribar a la Casa Blanca

Per irònic que pugui resultar, l'elegida per Joe Biden per ser vicepresidenta dels Estats Units va rebre una donació de 6.000 dòlars de Donald Trump. Kamala Harris, actual senadora, de 55 anys, va tenir el suport del president, llavors un empresari, a la seva elecció i posterior reelecció com a fiscal general de Califòrnia. Una portaveu de la campanya de Trump es va afanyar a deixar clar ahir a la nit que és la demostració que el mandatari no és racista.

Si arriba a la Casa Blanca, Kamala Harris, nascuda a Oakland el 1964, serà la primera dona d'una minoria racial a ocupar el segon esglaó del poder al país. Seria tant la primera afroamericana com la primera asiaticoamericana, atès que el seu pare és immigrant d'origen jamaicà i la seva mare immigrant d'origen indi. La mateixa biografia de Harris com a senadora assenyala aquesta doble condició i ella l'ha defensada públicament. Alguns qüestionen que se la pugui considerar afrodescendent, però la població de Jamaica prové sobretot d'esclaus d'origen africà. En una recent entrevista radiofònica, la senadora va tancar el tema de manera rotunda: "Soc negra i n'estic orgullosa. Vaig néixer negra i moriré negra i n'estic orgullosa. No demanaré perdó si no ho entenen".

Buscant el vot femení i de les minories

L'elecció de Kamala Harris apel·la al vot femení i a les minories. La candidatura de Joe Biden dona per descomptat el suport afroamericà per la seva vinculació amb Barack Obama, el primer president nord-americà negre de la història. De fet, el seu ascens en les primàries va tenir molt a veure amb el vot negre en diversos estats de sud.

Però el duo Biden-Harris ho té més complicat per entusiasmar la base més esquerrana del Partit Demòcrata, inclòs el moviment Black Lives Matter. Encara que Harris va ser ràpida a participar en una de les manifestacions davant de la Casa Blanca després de l'assassinat al maig de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia, el seu historial com a fiscal desperta recels entre els moviments pels drets civils.

Fiscal a Califòrnia

Després d'estudiar dret a la Universitat de Califòrnia, Kamala Harris va ser elegida el 2003 fiscal del districte de San Francisco. Va ser la primera fiscal negra de la història de Califòrnia. Vuit anys després es va arribar al lloc de fiscal general d'aquest estat, on va continuar fins que es va convertir en senadora demòcrata el 2017. En aquest temps, va oficiar el primer casament homosexual a Califòrnia i es va oposar a l'aplicació de la pena capital.

Però els seus crítics assenyalen que en els seus anys com a fiscal no va afavorir una reforma policial que permetés la investigació d'agents de policia involucrats en tirotejos. El seu exercici a Califòrnia va coincidir amb l'ascens del moviment Black Lives Matter, davant el qual va respondre promovent cursos de formació contra el racisme implícit per als agents. Per contra, es va oposar a una regulació estatal perquè els policies portessin càmeres que enregistressin les seves accions. També l'acusen d'haver obstaculitzat la revisió de casos de condemnats injustament.

De rival a número dos

El seu discurs durant els últims mesos de protestes racials o la seva defensa al Senat d'una llei per penalitzar el linxament com a delicte d'odi a nivell federal marquen un cert viratge progressista respecte a la seva etapa com a fiscal. Però va ser en aquella època a Califòrnia quan va fer amistat amb la família de Joe Biden a través d'un dels seus fills, Beau Biden, fiscal a Delaware. Una amistat que va fer encara més dur per a Biden l'atac que Kamala Harris va llançar contra ell fa un any en el primer debat d'aspirants demòcrates a la presidència, en el qual el va acusar de racista. El cop baix, però, no ha impedit que avui ella sigui la seva persona de confiança per intentar arribar a la Casa Blanca.