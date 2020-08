El govern del Líban dimitirà avui en bloc, acorralat per les protestes

Acorralat per les protestes arran de la brutal explosió que va destrossar Beirut dimarts passat, el govern del Líban ha anunciat la dimissió en bloc. Ho ha avançat a l'agència Reuters el ministre de Sanitat, després de la reunió d'aquest migdia de l'executiu. El primer ministre, Hassan Diab, compareixerà aquest vespre per anunciar-ho. Dissabte Diab ja havia anunciat eleccions anticipades per contenir la crisi, però no n'hi ha hagut prou. Centenars de manifestants han sigut ferits en enfrontaments amb les forces de l'ordre aquest cap de setmana. Un altre govern tombat per la protesta popular.

La retirada de quatre ministres (els titulars d'Informació, Medi Ambient i Exteriors, als quals s'ha sumat aquest dilluns el de Justícia, mentre que el de Finances s'ha presentat a la reunió d'aquest migdia amb la carta de renúncia escrita) i deu diputats, després de les manifestacions massives que denuncien el govern per inepte, corrupte i insensible a les necessitats de la població, ha fet insostenible la posició de l'executiu tecnocràtic de Hassan Diab. Els ministres de Joventut, Esports, Telecomunicacions i Desplaçats també havien amenaçat amb plegar si el primer ministre no anunciava la dissolució del govern. La Constitució libanesa dona per dissolt l'executiu si han dimitit un terç dels seus membres, que en aquest cas serien set ministres.

L'executiu s'havia format al gener, després de quatre mesos de protestes al carrer contra el sistema polític i l'elit governant, amb el rerefons d'una profunda crisi econòmica, i tenia el suport de tots els grans partits del país, inclòs el partit-milícia islamista Hezbol·lah.

La gota que ha fet vessar el got ha sigut l'explosió en un magatzem del port on s'acumulaven 2.750 tones d'una substància altament perillosa, el nitrat d'amoni, que ha deixat almenys dos-cents morts i uns sis mil ferits, a més de centenars de milers de persones sense llar, en plena crisi per la pandèmia.

Abans de l'explosió el Líban ja patia una greu crisi econòmica, amb el sistema bancari en fallida, la moneda en caiguda lliure (la lira havia perdut el 80% del seu valor davant del dòlar) i més de la meitat de la seva població es trobava sota del llindar de la pobresa. El país viu ara a més el pic de la pandèmia, amb més de 6.500 casos confirmats oficialment.