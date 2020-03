L'OMS alerta de l'impacte de la pandèmia sobre la salut mental

La pandèmia de Covid-19 impacta no només sobre la salut física de la població, sinó també sobre la salut mental, segons ha alertat aquest dijous la branca europea de l'Organització Mundial de la Salut.

"L'epidèmia causa ansietat, estrès i por, i aquest problema ha de ser abordat pels individus, les comunitats i els governs", ha dit Hans Henri P. Kluge, director regional europeu, en una roda de premsa retransmesa per Facebook.

L'OMS començarà a difondre materials específics sobre suport psicosocial per atendre l'impacte sobre la salut mental de l'epidèmia, tant per a la població com per als professionals. I demana que es mantiguin els serveis mèdics de salut mental i que s'ofereixi suport psicològic al personal que treballa a primera línia. També treballarà en la manera d'oferir "primers auxilis psicològics" via plataformes digitals.

Fer activitat física, mantenir el contacte amb l’entorn i recórrer a tècniques de relaxació són algunes de les propostes recollides per l'organisme internacional.

Europa s'ha de preparar per a les segones onades

Europa concentra el 60% de nous casos al món i segons el resonsable de l'OMS s'ha de preparar per a un segon o tercer pic de la pandèmia. "Això no és un esprint sinó una marató, i un cop es comencin a aixecar les mesures restrictives hi podria haver un segon o tercer pic de casos", ha explicat Kluge. "Si només hi ha resposta als països de la UE i el virus s'escampa a l'est del continent podria tornar: és una prova de resistència i ens hem de solidaritzar els uns amb els altres".

També ha destacat alguns senyals d'esperança: "A Itàlia s'ha alentit el ritme de contagis, però és aviat per concloure que s'ha arribat al pic". També ha advertit que no es pot abaixar la guàrdia quan hagi passat el pitjor.