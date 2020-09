Set morts en una nit d'aldarulls per protestar contra 'el George Floyd colombià'

La ràbia per la mort d'un home en una detenció policial amb un excés de força, dimecres a la nit, ha derivat en una nit d'aldarulls i més morts en diverses ciutats de Colòmbia: almenys set persones han mort aquesta passada nit a Bogotà i altres localitats en les protestes que s'han escampat com una taca d'oli per la brutalitat dels agents contra l'advocat Javier Ordóñez a la localitat d' Engativá, a l'est de la capital, en un cas que recorda el de l' afroamericà George Floyd a Minneapolis i el seu "No puc respirar".

Segons els testimonis, Ordóñez, de 46 anys, es trobava amb uns amics de festa en un carrer de Bogotà. El grup havia begut, malgrat que el consum d'alcohol està prohibit durant l'estat d'excepció a causa del coronavirus. En un moment de la nit, algun veí va alertar la policia d'una baralla i, a l'arribar al lloc dels fets, dos agents no van dubtar a reduir Ordóñez amb una força excessiva i la pistola elèctrica. Quan van arribar a comissaria, juntament amb els altres detinguts, l'advocat ja era mort.

En un vídeo enregistrat per testimonis s'aprecia com dos agents s'abraonen sobre l'home i li posen el genoll a sobre quan ja és a terra, el forcegen i fins i tot li disparen una descàrrega amb la pistola elèctrica a l'altura dels ronyons. "Prou, sisplau, pareu", se sent que diu Ordóñez. "M'ofego", aconsegueix afegir, sense que els policies s'aturin. Tampoc tenen cap efecte les paraules de qui enregistrava el vídeo. "Per què continuen agredint-lo si fa una estona que ha dit «Prou, sisplau»?", qüestiona sense èxit el desconegut.

Quarantena eterna

L'impactant vídeo va ser la guspira perquè els carrers de les ciutats del país esclatessin de nou amb greus aldarulls que van acabar, a banda de les set víctimes mortals, amb 248 ferits i una setantena de detinguts durant els enfrontaments amb la policia. Colòmbia fa més de sis mesos que està amb mesures dures de restricció a causa del coronavirus, en una de les quarantenes més llargues del món, i una situació que ha fet augmentar el malestar social ja existent. En aquest sentit, a finals de l'any passat es van produir protestes massives en contra de la violència estructural, fins i tot agreujada malgrat els Acords de Pau del 2016 amb la guerrilla de les FARC, que van fer que el president Iván Duque militaritzés els carrers per les protestes més massives en anys al país.

Arran dels fets es va convocar una concentració davant de la comissaria on van traslladar Ordóñez per retre un homenatge a la víctima, però l'acte va derivar en aldarulls que es van propagar per molts dels barris de la capital colombiana, així com les ciutats de Cali, Medellín, Ibagué, Mosquera i Madrid, aquestes dues últimes pròximes a la capital. L'edifici policial va quedar totalment calcinat, igual que més de mig centenar d'instal·lacions policials. Els desordres van deixar, a més, vehicles oficials i de servei públic incendiats o danyats.

L'alcaldessa de Bogotà, la progressista Claudia López, ha anunciat que obrirà una investigació per aclarir els fets, però a través de Twitter ha animat la ciutadania a denunciar "l'abús de la policia" que es va produir durant la nit d'aldarulls, a més de brindar suport psicosocial i judicial per als que denunciïn els excessos dels agents.