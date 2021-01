Ted Cruz i deu senadors més s'oposaran el 6 de gener a ratificar la victòria de Biden

Onze senadors dels Estats Units, entre els quals el texà Ted Cruz, han anunciat aquest dissabte que s'oposaran a la ratificació de la victòria del president electe, Joe Biden, durant la sessió especial del Congrés que s'ha de celebrar el 6 de gener. La maniobra està abocada al fracàs i no aconseguirà impedir que el Congrés ratifiqui la victòria de Biden, però sí que forçarà un llarg debat i una votació sobre el triomf del president electe. En un comunicat conjunt, els onze senadors expliquen que s'oposaran a la certificació dels resultats fins que no es faci una auditoria de 10 dies dels resultats als estats disputats.

Cruz és un possible aspirant republicà a la presidència el 2024. El seu anunci se suma al que ja va fer aquesta setmana Josh Hawley, primer senador republicà que va dir que desafiaria la victòria de Biden en suport al president sortint, Donald Trump, que no reconeix la seva derrota i al·lega sense proves que hi va haver frau.

El 6 de gener, les dues cambres –el Congrés i el Senat– es reuniran per posar el segell final al resultat de les eleccions i n'hi ha prou que un membre de la cambra baixa i un altre del Senat s'oposin al còmput de vots electorals en un estat perquè puguin desafiar-lo. Uns 140 republicans a la cambra baixa, com el congressista Mo Brooks, han assegurat que planegen desafiar els vots electorals en alguns estats clau, segons la CNN, que cita dues fonts republicanes de la Cambra de Representants.

Així, Trump ja compta amb aliats a les dues cambres per poder forçar un vot sobre la victòria del seu oponent. No obstant això, per invalidar el resultat en un o diversos estats hauria de superar una votació de les dues cambres, cosa que a la pràctica és impossible perquè els demòcrates, el partit de Biden, controlen la Cambra Baixa.

La sessió del 6 de gener al Congrés és l'últim pas en el procés de certificació del resultat electoral, i donarà via lliure a l'arribada al poder de Biden el 20 de gener. Per tant, aquest dia serà l'última possibilitat de Trump d'interferir en el resultat de les eleccions, una estratègia que molts han comparat amb un intent de cop d'estat. Trump ha presentat desenes de demandes fallides per qüestionar sense proves el resultat en diversos estats clau on va guanyar Biden, i també ha pressionat funcionaris estatals perquè manipulessin el resultat final.

La victòria de Biden es va fer definitivament oficial el 14 de desembre, quan la va confirmar el Col·legi Electoral dels EUA. Va ser llavors quan el líder republicà Mitch McConnell va reconèixer el demòcrata com a president electe. Però Trump es va mantenir ferm en el seu desafiament, cosa que ha deteriorat la seva relació amb McConnell, que confiava evitar el debat al Senat sobre el triomf de Biden que ara planegen desencadenar una dotzena de senadors republicans. Tot i que no hi ha cap perspectiva que la votació al Congrés canviï el resultat de les eleccions, obligarà cada legislador republicà a mostrar-se a favor o en contra de la batalla de Trump contra el president electe, una última prova de lleialtat que promet omplir de tensió el partit. A més, milers de simpatitzants de Trump, entre ells membres del grup d'ultradreta Proud Boys, planegen manifestar-se a Washington el 6 de gener per donar suport al president sortint.