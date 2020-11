Trump es queda sol proclamant que li han robat les eleccions

El discurs de Trump d'aquesta matinada des de la Casa Blanca, en què ha assegurat –sense presentar cap prova– que li estan robant les eleccions i ha titllat de "corrupte" el sistema electoral nord-americà, ha posat els pèls de punta fins i tot als seus companys de partit, que o bé se n'estan distanciant o bé no surten a fer-li costat.

"Els comentaris d'aquesta nit del president són indefensables i soscaven el nostre procés democràtic", ha dit a Twitter el governador de Maryland, el republicà Larry Hogan. "Amèrica està comptant els vots, i hem de respectar els resultats com hem fet sempre. Cap elecció ni ningú és més important que la nostra democràcia".

There is no defense for the President’s comments tonight undermining our Democratic process. America is counting the votes, and we must respect the results as we always have before. No election or person is more important than our Democracy. https://t.co/BOO2iaTsEf — Larry Hogan (@LarryHogan) November 6, 2020

Fins i tot alguns dels seus aliats més propers, com l'exgovernador de Nova Jersey Chris Christie, s'han desmarcat de les paraules del president. "Ara no parlo com a exgovernador sinó com a ex fiscal general dels Estats Units, i senzillament no hi ha cap base per defensar això aquesta nit –ha declarat a la cadena ABC–. Simplement no n'hi ha".

Trump s'està quedant sol, com ja es va veure en la seva compareixença, que va fer en solitari, sense ningú guardant-li les esquenes. A la sala de premsa de la Casa Blanca només hi havia membres del seu personal i periodistes, tot un senyal de l'aïllament del president, que s'intensifica a mesura que avança el recompte i s'esvaeixen les seves opcions de ser reelegit.

Els congressistes republicans callen o es limiten a fer declaracions anodines sobre la importància de la transparència del procés, i a Trump només li queden els incondicionals: la seva família, que es queixa que el país no surti en defensa del líder ultratjat. Els seus dos fills, Donald i Eric Trump, han anat a Pennsilvània i Geòrgia per fer rodes de premsa per denunciar presumptes irregularitats en els recomptes. Els han fet costat només figures com Rudolph W. Giuliani, l'exalcalde de Nova York i ara advocat personal de Trump, o Corey Lewandowski, el seu cap de campanya el 2016. A Nevada el seu aliat Richard Grenell també ha convocat la premsa per fer afirmacions que ràpidament els mitjans han desmentit.

La desesperació que traspuava Trump en el seu discurs –que va tenir un to molt més baix que el de la nit electoral– també es veu en el seu cercle personal. Els dos fills del president s'estan queixant que els republicans no facin costat al seu pare. "Els republicans que no s'alcin ara [davant les denunciades evidències de frau] estan mostrant els seus autèntics colors", ha assegurat.

Losing fair and square is one thing but in the face of all of this video evidence, lack of transparency, boarding up of windows, fighting to prevent poll watching etc etc... for GOPers to not stand up now shows your true colors.



Will make the 2024 primary process a lot easier. https://t.co/GNC5OkVvf5 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 6, 2020

"Som republicans. Heu de tenir el que s'ha de tenir. Lluiteu amb ell contra el frau. Els nostres electors no s'oblidaran si actueu com xaiets", ha tuitat Eric Trump.