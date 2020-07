Alemanya desaconsella els viatges a Catalunya, l'Aragó i Navarra

Alemanya ha desaconsellat aquest dimarts els viatges que no siguin necessaris a Navarra, l'Aragó i Catalunya, segons ha anunciat el ministeri d'Afers Exteriors, que es basa en les "noves xifres d'infecció" del coronavirus en aquestes zones.

D'aquesta manera, el govern de Berlín actualitza les seves recomanacions als ciutadans alemanys en viatges a l'exterior del país, i "desaconsella" viatjar a zones amb una mala evolució epidemiològica si no és necessari el desplaçament. Tot i que el ministre d'Exteriors, Heiko Maas, ha apuntat que les dades epidemiològiques "han baixat fortament" a Espanya, ha destacat "focus regionals d'infecció" a les comunitats autònomes afectades. Alemanya s'afegeix així a les restriccions dictades per altres països europeus, com el Regne Unit, els Països Baixos, França i Bèlgica.

D'altra banda, l'evolució de la pandèmia en territori germànic és motiu de "gran preocupació", segons el president de l'Institut Robert Koch, Lothar Wieler, encarregat de l'anàlisi de les dades.