El govern alemany confirma que el líder opositor rus va ser enverinat amb Novitxok

El govern alemany ha confirmat aquest dimecres que el líder opositor rus Aleksei Navalni va ser enverinat amb Novitxok, un agent químic que afecta greument el sistema motor. Segons un comunicat de l'executiu d'Angela Merkel, els metges han trobat restes d'aquest agent químic al seu cos.

Navalni està ingressat en estat de coma a l'Hospital La Charité de Berlín, després que hi fos traslladat el 22 d'agost des de Sibèria a petició de la seva família. Dos dies abans el líder opositor s'havia trobat malament de sobte mentre volava entre la ciutat siberiana d'Omsk i Moscou. El seu estat era tan greu que l'avió va haver de fer un aterratge d'emergència per traslladar-lo urgentment a un hospital. Poc abans d’embarcar-s'hi, Navalni havia pres un te a la cafeteria de l'aeroport. Segons els seus seguidors, el líder opositor va ser enverinat aleshores.

L'hospital on Navalni està ingressat ja va confirmar el 24 d'agost que havia estat enverinat, però no havia pogut precisar amb quina substància. Ara s'ha confirmat que va ser amb Novitxok, segons el comunicat difós pel govern alemany.

L'executiu de Merkel ha condemnat l'atac i ha exigit al Kremlin que doni una explicació sobre els fets. Navalni s’havia convertit en un dels grans flagells del Kremlin amb les seves campanyes de denúncia de la corrupció que hi ha entre els alts càrrecs russos i l'entorn del president Vladímir Putin. El Kremlin ha respost aquest dimecres que de moment no ha rebut cap informació del govern alemany sobre l’enverinament de Navalni, segons informa l'agència de notícies russa Tass.

Novitxok és el nom d'una sèrie d'armes químiques desenvolupades per la Unió Soviètica i després per Rússia entre el 1971 i el 1993, i que són els agents neurotòxics més mortífers mai sintetitzats. En teoria no n'hi ha existències perquè el seu ús es va prohibir amb el tractat d'armes químiques i tots els estocs van ser destruïts, suposadament. Això no vol dir que no n'hi hagi en algun lloc, tenint en compte que és molt efectiu en dosis petites.

El Novitxok és letal en éssers humans amb una quantitat ínfima, cosa que fa difícil que sigui detectat pel gust o l'olfacte. Aquesta substància ja va ser utlitzada en l'intent d’assassinat de l’exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Iúlia el 2018 a la localitat anglesa de Salisbury.