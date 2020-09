Les autoritats demanen evacuar més de 5 milions de persones al Japó pel tifó 'Haishen'

Les autoritats del Japó han sol·licitat l'evacuació de més de 5 milions de persones del sud-oest del país per l'avanç cap a la regió del potent tifó Haishen, que podria convertir-se en un dels pitjors que han afectat l'arxipèlag en dècades. S'esperen vents i precipitacions rècord, onades i maror ciclònica. Fins i tot hi ha el risc que que les pluges provoquin desbordaments dels rius més grans de Kagoshima, Miyazaki i Kumamoto, segons previsions del ministeri nipó de Terra, Infraestructura i Transport.

En concret, més d'1,6 milions de persones han rebut l'ordre d’evacuar immediatament diverses localitats de les prefectures d'Okinawa, Nagasaki, Kagoshima, Miyazaki i Kumamoto, i s'ha instat més de 5,6 milions més a buscar refugi en nombrosos municipis d'aquestes províncies, segons xifres recollides per la cadena pública NHK. D'aquesta manera, les autoritats pretenen evitar víctimes mortals i ferits. Algunes persones han buscat refugi en hotels, cosa que ha fet que molts establiments ja no tinguin habitacions disponibles, fet inusual en aquesta època de l'any i en plena pandèmia.

Vols cancel·lats

D'altra banda, més de 500 vols han estat cancel·lats aquest diumenge, la majoria amb sortida o destinació a Kyushu i Okinawa. Kyushu Railway, la companyia que opera els principals serveis ferroviaris de Kyushu, també ha anunciat la suspensió aquest dilluns dels trajectes de les línies locals i d'alta velocitat de l'illa. Així mateix, l'operadora West Japan Railway, de l'oest del país, suspendrà la línia Sanyo d'alta velocitat entre Hiroshima i Hakata, i té previst reduir la freqüència en altres.

L'agència meteorològica del Japó ha catalogat el tifó Haishen com a "molt fort". Es tracta del desè tifó de la temporada, però es tem que les conseqüències siguin devastadores. A les 18.00, hora local (les 11.00 a Catalunya), se situava en aigües del Pacífic, a uns 30 quilòmetres a l'est de l'illa de Yakushima i a uns 80 quilòmetres al sud-oest de la localitat de Makurazaki, a l'extrem sud de Kyushu. La tempesta de vent es desplaçava a 35 quilòmetres per hora en direcció nord, i arrossegava vents de fins a 162 quilòmetres per hora i ratxes de més de 210 quilòmetres per hora.