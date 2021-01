Joe Biden jurarà el càrrec en una presa de possessió militaritzada i sense públic

La presa de possessió de Donald Trump, fa quatre anys, va anar seguida de la polèmica per la primera falsedat de la seva administració. Qui aleshores era el seu portaveu, Sean Spicer, va defensar que havia sigut l’acte inaugural amb més públic de la història –“I punt”, va voler tancar la qüestió–. Una mentida que l’exassessora de Trump, Kellyane Conway, va defensar com l’expressió d’uns “fets alternatius”.

La de Joe Biden del 20 de gener del 2021 serà possiblement la menys concorreguda de les celebrades a Washington. No només perquè el nombre de convidats a l’acte de jurament del càrrec als terrenys del Capitoli estarà limitat pels protocols contra el covid-19, sinó també perquè aquest dijous s’ha anunciat que tot el National Mall, l’immens espai monumental que va des del monument a Lincoln fins al Capitoli, passant per l’obelisc dedicat a Washington, estarà tancat al públic. Només congressistes i convidats podran sentir in situ com Lady Gaga interpreta l’himne nacional.

Biden assumirà el càrrec en una ciutat militaritzada i tancada. La capital del país es troba en estat d’alarma per l’amenaça d’ atacs de milícies armades entre el cap de setmana i el dia 20, quan el demòcrata comença el seu mandat. Més de 20.000 guàrdies nacionals estan cridats a garantir la seguretat del president entrant, més del doble dels desplegats fa quatre anys. Airbnb ha cancel·lat totes les reserves d’allotjament que s’havien gestionat a través de la seva web per a Washington i els voltants. Diverses estacions de metro del centre quedaran anul·lades.

La capital nord-americana serà un fort militar, amb el Capitoli i la Casa Blanca aïllats dels ciutadans que encarnen el “ We the people” [Nosaltres, el poble] amb què s’obre la Constitució. Amb la ressaca de l’aprovació a la Cambra de Representants del segon impeachment contra Donald Trump, el centre de Washington apareixia aquest dijous buit de vianants i cotxes, amb els principals carrers tallats i alguns dels seus edificis més emblemàtics envoltats de tanques. Per exemple, l’Hotel Trump, situat estratègicament entre la Casa Blanca i el Capitoli. Aquest últim està protegit per un visible desplegament de soldats armats de la Guàrdia Nacional. Sense amenaces a la vista, alguns d’ells feien rotllanes per conversar i matar el temps. Un grup d’adolescents utilitzava l’insòlit escenari com a fons d’una foto col·lectiva.

Incògnites de l’'impeachment'

No servirà per apartar-lo del càrrec, però l ’impeachment tirarà endavant encara que Donald Trump ja no sigui el president. Una situació sense precedents que queda ara en mans del Senat, que ha de rebre encara l’article acusatori aprovat dimecres per la Cambra de Representants. Un pas necessari perquè la cambra alta assumeixi el seu paper de jurat. Segons ha avançat AP, el judici polític podria començar a celebrar-se fins i tot una hora després de la presa de possessió de Biden. Però a menys d’una setmana, són més els dubtes que les certeses. Entre els primers, el de si el president del Tribunal Suprem, el jutge John Roberts, presidirà el procés com marca la Constitució. El matís és que aquesta li atorga el paper quan es tracta del judici a un president, i Trump ja no ho serà en aquell moment.

El president sortint afrontarà un segon impeachment, un fet inèdit en la història, acusat d’“incitació a la insurrecció” pel seu paper en l’assalt al Congrés del 6 de gener. Un atac que alguns congressistes demòcrates sospiten que va poder comptar amb la complicitat d’uns quants dels seus col·legues republicans. Per això un grup de legisladors demòcrates han enviat una carta als responsables de seguretat del Capitoli perquè obrin una investigació sobre el que defineixen com a “comportaments sospitosos”. Congressistes republicans van exercir d’amfitrions de diverses visites al Congrés el dia abans de l’assalt. Se sospita que haurien pogut ser de “reconeixement”. Entre els convidats hi havia persones que “semblen estar associades al míting” de Trump, segons es llegeix en la missiva. Des del març l’edifici només es pot visitar per invitació d’un membre del Congrés.

Superat l’ensurt de l’atac, no ha desaparegut la por. Un dels deu republicans que dimecres van votar a favor de l’ impeachment, Peter Meijer, ha confessat aquest dijous a la cadena MSNBC que està canviant les seves rutines i que farà servir armilla antibales. “La nostra expectativa és que algú pugui intentar matar-nos”, ha assumit.