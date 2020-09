Londres admet que infringeix el tractat internacional del divorci del Brexit

La intenció de Boris Johnson, en relació amb el post-Brexit, d'anul·lar algunes parts del pacte de divorci signat l'any passat amb la Unió Europea (UE) fa posar els pèls de punta. Però no només a Europa, des d'on ja han advertit aquest dilluns el 'premier' que no pot trencar aques tractat internacional, sinó també dins de casa.

En un debat urgent que ha tingut lloc aquest dimarts al migdia, el ministre per a Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha admès que la nova llei que ha de regular el mercat interior del país, que es presentarà demà als Comuns, "infringeix" la legalitat estricta de l'acord de sortida ratificat a finals del 2019 entre Brussel·les i Londres. Un acord que va posar fi a més de mil dies de tortuoses negociacions després del referèndum del juny del 2016.

La infringeix però de manera molt limitada, ha assegurat Lewis. En la seva intervenció al Parlament, el ministre ho ha explicitat en els termes següents, molt alambinats: "Diria que [la nova legislació] sí, que infringeix el dret internacional d’una manera molt específica i limitada". Però tot seguit ha afirmat just el contrari: "Estem decidits a assegurar-nos que complim l’acord que tenim al protocol [d'Irlanda del Nord] i la nostra principal prioritat és fer-ho mitjançant les negociacions i el treball del comitè conjunt".

Aquest comitè bilateral Regne Unit-Unió negocia els aspectes pràctics del protocol d'Irlanda del Nord –una part clau del pacte de divorci, dissenyada per evitar el restabliment d'una frontera dura a l'illa i preservar els Acords de Pau de Divendres Sant–, que tractarà sobre ajudes estatals i en quins casos cal establir controls duaners sobre béns de consum, aliments i animals.

Tot i això, a Westminster molts ja dubten de les intencions de Johnson de complir el que va signar. Ho veuen així el cap del gabinet jurídic del govern britànic, sir Jonathan Jones, l'ex primera ministra i anterior premier, Theresa May, i el fiscal general a l'ombra, el laborista Charlie Falconer.

Jones ha presentat aquest dimarts al matí la dimissió perquè no combrega amb la decisió de l'executiu, que segons el seu parer posaria en perill la seguretat jurídica internacional. Encara que a la carta de dimissió als seus col·laboradors no ha explicitat el motiu de la renúncia, el Financial Times ha informat poc abans que es fes pública que plegava "insastisfet" per l'actuació del govern quant a l'esmentada llei del mercat intern.

Per la seva banda, Theresa May ha intervingut als Comuns davant de Lewis per criticar com Downing Street malmet un pacte internacional que va ser beneït pel mateix Johnson, després d'estripar i menysprear en nombroses ocasions el que ella mateixa havia intentat establir amb la UE. "El govern del Regne Unit va signar l'acord de retirada amb el protocol d'Irlanda del Nord. Aquest Parlament el va votar [i el va incorporar] a la legislació del Regne Unit. El govern ara n'està canviant el funcionament. ¿Com pot el govern assegurar als futurs socis internacionals que es pot confiar que el Regne Unit complirà les obligacions legals dels acords que signa?" Lewis ha justificat la decisió al·legant la necessitat de "donar a les persones i empreses d'Irlanda del Nord certesa i confiança".

El fiscal general a l'ombra, Charlie Falconer, al seu torn, ha assegurat que la renúncia de Jones "indica que els alts advocats del govern pensen que l'executiu està a punt d'incomplir la llei".

En el mateix sentit crític s'han expressat uns quants diputats conservadors durant el debat. Bob Neill ho ha dit de manera contundent a través d'una piulada: "Qualsevol incompliment o incompliment potencial de les obligacions legals internacionals que hem assumit és inacceptable, independentment de si es tracta d'una manera 'específica' o 'limitada'. L’adhesió a l’estat de dret no és negociable".

Any breach, or potential breach, of the international legal obligations we have entered into is unacceptable, regardless of whether it’s in a ‘specific’ or ‘limited way’.



Adherence to the rule of law is not negotiable. pic.twitter.com/VQhhA5w6lJ