El candidat de Macron a l'alcaldia de París, fulminat per un vídeo sexual

La carrera de Benjamin Griveaux ha caigut amb un gran terrabastall político-mediàtic. L’exportaveu del govern d'Emmanuel Macron, molt pròxim al president, ha anunciat la seva renúncia com a candidat a l'alcaldia de París en les eleccions que se celebraran el 15 i el 22 de març. A un mes dels comicis, el candidat de la majoria presidencial i diputat de La República En Marxa ha decidit retirar la seva candidatura després que s’hagin difós imatges de caràcter sexual que han corregut com la pólvora a les xarxes socials. Dimecres una pàgina web va publicar dos vídeos íntims i missatges pujats de to adreçats a una dona i atribuïts a Griveaux.

“Aquesta decisió em costa, però tinc clares les meves prioritats, primer és la família”, ha explicat Griveaux, visiblement compungit, en una declaració gravada aquest mateix matí. “Des de fa més d’un any, la meva família i jo hem rebut comentaris difamatoris, atacs anònims, la revelació de converses privades robades i també amenaces de mort”, ha lamentat. “Per si això no fos prou, [...] ahir una pàgina web va retransmetre atacs roïns, i va posar en dubte la meva vida privada. La meva família no s’ho mereix”, ha explicat el ja excandidat al consistori de la capital francesa, que en cap cas ha negat l’autenticitat de les imatges de les quals seria l'autor.

El seu advocat, Richard Malka, ha assegurat a l’emissora Franceinfo que “demandarà totes les publicacions que violin la vida privada” del seu client. La difusió d’imatges de caràcter sexual d'altres persones preses en un lloc públic o privat és delicte i pot comportar una pena de fins a dos anys de presó i 60.000 euros de multa.

Tot i això, sembla que la persona que les ha difós no se n’amaga. Darrere aquest sisme que ha deixat mig París amb la boca oberta aquest divendres, hi ha l’artista contestatari rus Piotr Pavlenski, refugiat a França des de fa uns anys i conegut per haver-se cosit els llavis i clavat el seu escrot al terra per denunciar la repressió al seu país.

Contactat per diversos mitjans, l’home ha explicat que, amb aquest gest, vol “denunciar la hipocresia” de Griveaux. “És una persona que fa gala permanentment dels valors familiars, diu que vol ser l’alcalde de les famílies i sempre cita com a exemple la seva dona i els seus fills. Però fa tot el contrari”, denuncia Pavlenski al diari Libération. L’artista assegura que el vídeo li ha arribat per “una font” que tenia una relació consentida amb Griveaux.

Gairebé de manera unànime, la classe política s’ha posat les mans al cap poc després que hagi saltat la notícia. Des dels conservadors fins als comunistes, hi ha hagut una allau de veus en contra de la difusió d’aquest tipus d’imatges que formen part de la vida privada d’una persona pública.

A la baixa en les últimes enquestes, la candidatura de Griveaux se situava en tercera posició, darrere l’actual alcaldessa, Anne Hidalgo, i la candidata conservadora, Rachida Dati. Els equips de campanya de Griveaux tenen previst reunir-se aquesta tarda per trobar-li un successor.