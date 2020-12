Desenvolupen un medicament que podria protegir persones exposades al covid

Un equip de científics britànics han creat un medicament que podria evitar que una persona que hagués estat exposada al virus del covid-19 desenvolupés la malaltia. L'estudi del fàrmac està en fase 3 i els investigadors creuen que si els resultats són satisfactoris es podria començar a administrar entre els mesos de març i abril, segons ha avançat en exclusiva el diari britànic The Guardian.

El medicament es basa en una combinació d'anticossos creats al laboratori que s'ha batejat com a AZD7442. L'estan desenvolupant la farmacèutica AstraZeneca (creadora, juntament amb la Universitat d'Oxford, d'una vacuna contra el covid-19) i el University College of London i fins ara s'ha administrat a deu voluntaris "que havien estat exposats al virus a casa, en centres hospitalaris o en residències d'estudiants". Ho ha explicat Catherine Houlihan, la viròloga que dirigeix l'estudi, que considera que si els resultats són satisfactoris el medicament podria ser "un afegit interessant a l'arsenal d'armes que s'estan desenvolupant per combatre aquest virus terrible".

Les vacunes desenvolupades fins ara no ofereixen protecció contra el virus fins a un temps després d'haver-se-les posat (la de Pfizer/BioNTech, que aquest diumenge s'ha començat a administrar a Catalunya, es considera que no protegeix totalment fins a una setmana després de rebre'n la segona dosi). En canvi, els creadors d'aquest nou fàrmac expliquen que està pensat perquè ofereixi immunitat instantània contra el covid-19 i, per tant, podria servir com a tractament d'emergència, per exemple, davant un brot en una residència de gent gran o per protegir les persones que conviuen amb algú que hagi donat positiu.

Els responsables de l'estudi consideren que ajudaria a protegir les persones vulnerables que hagin estat exposades al virus i, per tant, podria "salvar moltes vides" mentre el llarg procés de vacunació no s'hagi completat. Perquè els experts consideren que la immunitat de ramat no s'assolirà fins que un 70% de la població no estigui vacunada, i això pot trigar encara molts mesos.

El medicament s'hauria de subministrar durant els vuit dies posteriors al possible contagi i s'espera que ofereixi protecció durant un període d'entre sis i dotze mesos.